Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3006473
Zee Bihar JharkhandBH Nalanda  

नालंदा में छापेमारी के दौरान शराब माफियाओं ने की फायरिंग, उत्पाद विभाग की टीम बाल-बाल बची

नालंदा जिले के बिंद थाना क्षेत्र में अवैध शराब कारोबारियों ने उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम पर छापेमारी के दौरान फायरिंग कर दी. टीम गुप्त सूचना पर मसीहाडीह गांव पहुंची थी, जहां शराब माफियाओं ने 67 राउंड गोलियां चलाईं. जवाबी कार्रवाई करते हुए टीम ने अवैध भट्टी नष्ट की और शराब निर्माण से जुड़े उपकरण जब्त किए.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 16, 2025, 06:46 PM IST

Trending Photos

नालंदा में अवैध शराब माफियाओं की उत्पाद विभाग की टीम पर फायरिंग
नालंदा में अवैध शराब माफियाओं की उत्पाद विभाग की टीम पर फायरिंग

नालंदा जिले के आस्थावां विधानसभा क्षेत्र में रविवार को अवैध शराब कारोबारियों की ओर से पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम पर फायरिंग की बड़ी घटना सामने आई. बिंद थाना क्षेत्र के मसीहाडीह गांव में यह घटना तब हुई जब उत्पाद विभाग और बिंद थाना पुलिस की संयुक्त टीम गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के लिए पहुंची. टीम के पहुंचते ही अवैध शराब बनाने वाले लोग भागने लगे. जैसे ही उत्पाद विभाग की टीम ने उनका पीछा किया, शराब माफियाओं ने अचानक 6 से 7 राउंड गोलियां चला दीं. फायरिंग की आवाज से इलाके में दहशत फैल गई, हालांकि किसी पुलिसकर्मी या अधिकारी को चोट नहीं लगी.

फायरिंग बढ़ने पर टीम को स्थिति संभालने के लिए जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी. छापेमारी स्थल पर अवैध शराब की एक बड़ी भट्टी संचालित की जा रही थी. अधिकारियों ने मौके पर मिले उपकरणों को जब्त किया और वहीं मौजूद लगभग 20 लीटर तैयार चुलाई शराब और करीब 600 लीटर छोवा घोल को नष्ट कर दिया. पूरा इलाका शराब निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जहां बड़े पैमाने पर अवैध उत्पादन चलने की पुष्टि हुई.

उत्पाद थानाध्यक्ष मुन्ना कुमार ने बताया कि विभाग की 10 सदस्यीय टीम सूचना के बाद गांव में पहुंची थी. उन्होंने बताया कि शराब माफिया मौके से भागने के दौरान अचानक गोलीबारी करने लगे, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण बन गई. इस मामले में उत्पाद विभाग की ओर से अजीत यादव, संजय यादव, बलराम यादव, सोना देवी और सुरुधी कुमारी को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. पुलिस ने कहा कि आरोपी इलाके से फरार हैं और उन्हें पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में निगरानी और तेज कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि अवैध शराब के नेटवर्क को खत्म करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और मसीहाडीह में हुई यह घटना इस बात का संकेत है कि माफिया किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं. विभाग ने सभी टीमों को छापेमारी के दौरान विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं.

ये भी पढ़ें- Patna News: 15 साल के जूस बेचने वाले को चाकू मार बदमाशों ने किया घायल

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Nalanda News

Trending news

nitish kumar
'मेहनत का मिला आशीर्वाद', नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने जनता का किया धन्यवाद
Rohini Acharya
लालू परिवार में विवाद गहराया! रोहिणी के बाद रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा ने पटना छोड़ा
east champaran news
पूर्वी चंपारण में VVPAT पर्ची मामले में बड़ी कार्रवाई, चार मतदानकर्मी निलंबित
Bagaha News
रामनगर की त्रिवेणी नहर में मिली अमेजन की दुर्लभ ‘सकर माउथ कैटफिश’
Ranchi News
रांची से यूपी तक प्रतिबंधित कफ सिरप सप्लाई का बड़ा नेटवर्क उजागर
Tej Pratap Yadav
बहन रोहिणी के अपमान पर तेज प्रताप यादव ने दी चेतावनी, कहा-अन्याय का परिणाम भारी होगा
Sadhu Yadav
महागठबंधन की हार पर साधु यादव का बड़ा बयान, कहा-असली वजह अति आत्मविश्वास
bihar chunav 2025
'घर नहीं संभला तो बिहार कैसे संभालते', एनडीए नेताओं ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना
Bihar News
Patna News: 15 साल के जूस बेचने वाले को चाकू मार बदमाशों ने किया घायल
Pawan Singh
'मेरी लड़ाई...', चुनाव हारने के बाद पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने लिखा ये पोस्ट