नालंदा में छापेमारी के दौरान शराब माफियाओं ने की फायरिंग, उत्पाद विभाग की टीम बाल-बाल बची

नालंदा जिले के बिंद थाना क्षेत्र में अवैध शराब कारोबारियों ने उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम पर छापेमारी के दौरान फायरिंग कर दी. टीम गुप्त सूचना पर मसीहाडीह गांव पहुंची थी, जहां शराब माफियाओं ने 6–7 राउंड गोलियां चलाईं. जवाबी कार्रवाई करते हुए टीम ने अवैध भट्टी नष्ट की और शराब निर्माण से जुड़े उपकरण जब्त किए.
नालंदा जिले के आस्थावां विधानसभा क्षेत्र में रविवार को अवैध शराब कारोबारियों की ओर से पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम पर फायरिंग की बड़ी घटना सामने आई. बिंद थाना क्षेत्र के मसीहाडीह गांव में यह घटना तब हुई जब उत्पाद विभाग और बिंद थाना पुलिस की संयुक्त टीम गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के लिए पहुंची. टीम के पहुंचते ही अवैध शराब बनाने वाले लोग भागने लगे. जैसे ही उत्पाद विभाग की टीम ने उनका पीछा किया, शराब माफियाओं ने अचानक 6 से 7 राउंड गोलियां चला दीं. फायरिंग की आवाज से इलाके में दहशत फैल गई, हालांकि किसी पुलिसकर्मी या अधिकारी को चोट नहीं लगी.
फायरिंग बढ़ने पर टीम को स्थिति संभालने के लिए जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी. छापेमारी स्थल पर अवैध शराब की एक बड़ी भट्टी संचालित की जा रही थी. अधिकारियों ने मौके पर मिले उपकरणों को जब्त किया और वहीं मौजूद लगभग 20 लीटर तैयार चुलाई शराब और करीब 600 लीटर छोवा घोल को नष्ट कर दिया. पूरा इलाका शराब निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जहां बड़े पैमाने पर अवैध उत्पादन चलने की पुष्टि हुई.
उत्पाद थानाध्यक्ष मुन्ना कुमार ने बताया कि विभाग की 10 सदस्यीय टीम सूचना के बाद गांव में पहुंची थी. उन्होंने बताया कि शराब माफिया मौके से भागने के दौरान अचानक गोलीबारी करने लगे, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण बन गई. इस मामले में उत्पाद विभाग की ओर से अजीत यादव, संजय यादव, बलराम यादव, सोना देवी और सुरुधी कुमारी को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. पुलिस ने कहा कि आरोपी इलाके से फरार हैं और उन्हें पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.
फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में निगरानी और तेज कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि अवैध शराब के नेटवर्क को खत्म करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और मसीहाडीह में हुई यह घटना इस बात का संकेत है कि माफिया किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं. विभाग ने सभी टीमों को छापेमारी के दौरान विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं.
