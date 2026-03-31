Nalanda Bihar Stampede Live: शीतला माता मंदिर में मची भगदड़ पर CM नीतीश ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को ₹6 लाख मुआवजे का ऐलान

Nalanda Stampede News Live: नालंदा के शीतला माता मंदिर में मची भगदड़ में 8 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. घटनास्थल पर पुलिस के तमात बड़े अधिकारी मौजूद हैं.
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Nalanda Stampede News Live Update: नालंदा जिले में स्थित शीतला माता मंदिर में लगे मेले में आज (मंगलवार, 31 मार्च) सुबह अचानक भगदड़ मच गई. इस घटना में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. घायलों में कुछ लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है. यह घटना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन से ठीक पहले हुई. बताया जा रहा है कि सारा पुलिस महकमा राष्ट्रपति मुर्मू की सुरक्षा इंतजामों में लगा था, इस वजह से मेले में पुलिसफोर्स की काफी कमी थी. इसी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया.
Nalanda Stampede News Live Update: पीड़ित परिजनों के साथ सरकार मजबूती से खड़ी है- डिप्टी सीएम विजय सिन्हा
नालंदा में मची भगदड़ पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि नालंदा के मघड़ा स्थित माता शीतलाष्टमी मंदिर में हुई भगदड़ की यह अत्यंत दुःखद एवं हृदय विदारक घटना हम सभी के लिए गहरी पीड़ा का विषय है. इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में अपने प्राण गंवाने वाले श्रद्धालुओं को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. साथ ही, घायल हुए सभी भक्तों के शीघ्र एवं पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करता हूं. इस कठिन समय में राज्य सरकार और हम सभी उनके साथ मजबूती से खड़े हैं.
Nalanda Stampede News Live Update: भगदड़ की दुखद घटना अत्यंत ही पीड़ादायक- डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी
नालंदा में मची भगदड़ पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि नालंदा स्थित माता शीतला मंदिर में भगदड़ की दुखद घटना अत्यंत ही पीड़ादायक है. इस हादसे में जान गंवाने वाले और घायल हुए सभी श्रद्धालुओं के परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं.
नालंदा स्थित माता शीतला मंदिर में भगदड़ की दुखद घटना अत्यंत ही पीड़ादायक है। इस हादसे में जान गंवाने वाले और घायल हुए सभी श्रद्धालुओं के परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदनाएँ प्रकट करता हूँ।
सरकार द्वारा पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता और राहत प्रदान की जा रही है। घायलों के…
— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) March 31, 2026
Nalanda Stampede News Live Update: मंत्री अशोक चौधरी ने भगदड़ पर दुख जताया
नालंदा में मची भगदड़ पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि नालंदा के माता शीतला मंदिर में पूजा के दौरान हुई भगदड़ में श्रद्धालुओं के निधन की सूचना अत्यंत दुःखद और पीड़ादायक है. हमारी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करें. साथ ही, प्रभु सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं.
नालंदा के माता शीतला मंदिर में पूजा के दौरान हुई भगदड़ में श्रद्धालुओं के निधन की सूचना अत्यंत दुःखद और पीड़ादायक है। हमारी गहरी संवेदनाएँ शोकाकुल परिजनों के साथ हैं।
ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहने…
— Dr. Ashok Choudhary (@AshokChoudhaary) March 31, 2026
Nalanda Stampede News Live Update: सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लिया- विजय चौधरी
नालंदा की घटना पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लिया है. माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर लगातार जानकारी ले रहे हैं. घायलों को सरकारी खर्चे पर इलाज की सुविधा दी जा रही है. घटना के बाद सरकार ने मृतकों के आश्रितों को 6-6 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है.
Nalanda Stampede News Live Update: यह घटना अत्यंत पीड़ादायक- संजय सरावगी
शीतला मंदिर में मची भगदड़ पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी ने गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यंत पीड़ादायक एवं दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसने हम सभी को मर्माहत कर दिया है.
Nalanda Stampede News Live Update: मुख्यमंत्री ने जताया शोक, आर्थिक मदद का किया एलान
नालंदा जिले के मघड़ा स्थित शीतला मंदिर में हुई भगदड़ की दुखद घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है. मुख्यमंत्री ने इस हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के प्रति दुख प्रकट करते हुए मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की है. उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रत्येक मृतक के आश्रित को आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 4-4 लाख रुपये और मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपये, यानी कुल 6 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाए. इसके साथ ही प्रशासन को घायलों के समुचित इलाज और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश भी दिए गए हैं.
Nalanda Stampede News Live Update: पुलिस बल की संख्या कम होने के कारण हुई घटना- श्रद्धालु
श्रद्धालुओं ने बताया कि पुलिस बल की संख्या कम होने के कारण हुई है. बताया जाता है कि आज राष्ट्रपति के आगमन को लेकर पूरा पुलिस महकमा उनके आगमन की तैयारी में और सुरक्षा में जुटा हुआ था. इसी बीच हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी मघड़ा मंदिर में पूजा को लेकर मेला लगा था. यह मेला हर मंगलवार को लगता है. भीड़ अत्यधिक हो जाने के कारण यह भगदड़ मची. घटना की जानकारी मिलने पर लहेरी थाना दीपनगर थाना एसडीम बिहार शरीफ घटनास्थल पर पहुंच कर घटना की जानकारी ले रहे हैं. फिलहाल, मौके की नजाकत को देखते हुए आसपास के इलाके के मेले में लगे दुकानों को बंद कराया जा रहा है. वही इस घटना के बाद अभी भी इलाके में भगदड़ की स्थिति मची हुई है. लोग इधर-उधर जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि, पुलिस भीड़ को संभालने में जुड़ी है.
Nalanda Stampede News Live Update: मृतकों के परिजनों को ₹6 लाख मुआवजे का ऐलान
शीतला मंदिर में मची भगदड़ पर सीएम नीतीश कुमार ने दुख जताया है. सीएम ने इस घटना में 8 श्रद्धालुओं की मौत गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है. इसके साथ ही मृतकों के आश्रितों को आपदा प्रबंधन विभाग से 4-4 लाख रूपये और मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपये (कुल 6 लाख रुपये) का मुआवजा देने का ऐलान किया है.
Nalanda Stampede News Live Update: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन से पहले हुई घटना
यह घटना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन से ठीक पहले हुई. बताया जा रहा है कि सारा पुलिस महकमा राष्ट्रपति मुर्मू की सुरक्षा इंतजामों में लगा था, इस वजह से मेले में पुलिसफोर्स की काफी कमी थी. इसी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया. स्थानीय लोगों के मुताबिक, यहां हर मंगलवार को मेला लगता है. दर्शन के लिए लाइन लगी हुई थी. इसी दौरान कुछ लोगों ने जल्दबाजी करने का प्रयास किया, जिससे भगदड़ मच गई. इस भगदड़ में लोग गिर गए, जिसमें से 8 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई. काफी संख्या में लोग जख्मी हुए हैं.