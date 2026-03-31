Nalanda Bihar Stampede Live: शीतला माता मंदिर में मची भगदड़ पर CM नीतीश ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को ₹6 लाख मुआवजे का ऐलान

Nalanda Stampede News Live Update: नालंदा जिले में स्थित शीतला माता मंदिर में लगे मेले में आज (मंगलवार, 31 मार्च) सुबह अचानक भगदड़ मच गई. इस घटना में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. घायलों में कुछ लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है. यह घटना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन से ठीक पहले हुई. बताया जा रहा है कि सारा पुलिस महकमा राष्ट्रपति मुर्मू की सुरक्षा इंतजामों में लगा था, इस वजह से मेले में पुलिसफोर्स की काफी कमी थी. इसी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया.

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