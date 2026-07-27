/शादी का दबाव देने पर प्रेमी ने प्रेमिका को बाइक से घसीटा, नालंदा में हैवानियत से मचा हड़कंप

राज्य चुनें
नालंदा जिला के राजगीर में प्रेमिका को बाइक से घसीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. घटना राजगीर थाना क्षेत्र इलाके के राजगीर सर्किट हाउस के पास की बताई जा रही है. राजगीर थानाध्यक्ष के मुताबिक, मामला करीब एक सप्ताह पुराना है और प्रेम प्रसंग से जुड़ा है.
प्रेमी पर शादी का दबाव बना रही थी प्रेमिका
बताया जा रहा है कि प्रेमिका अपने प्रेमी पर शादी का दबाव बना रही थी, इसी दौरान विवाद के बाद प्रेमी ने उसे बाइक से घसीट दिया. घटना का वीडियो स्थानीय लोगों ने बनाकर वायरल कर दिया.
प्रेमी नारदीगंज में अमीन के पद पर कार्यरत
प्रेमी के नारदीगंज क्षेत्र का होने के कारण मामले में एफआईआर नारदीगंज थाने में दर्ज कराई गई है. राजगीर पुलिस के मुताबिक, प्रेमी नारदीगंज में अमीन के पद पर कार्यरत है.
प्रेमिका ने शादी से किया इनकार तो मोबाइल टावर पर चढ़ गया प्रेमी
दूसरी तरफ वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र में खिलवत गांव में एक पेट्रोल पंप के पीछे 27 जुलाई, 2026 दिन सोमवार को अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक अचानक मोबाइल टावर पर चढ़ गया. मौके पर तुरंत भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे पूरे इलाके में हलचल मच गई. घटना की सूचना मिलने पर बिदुपुर पुलिस पहुंची और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिशें शुरू की.
युवक की पहचान अररिया जिले के थेनापुर निवासी धर्मानंद ठाकुर के बेटे मिथिलेश कुमार ठाकुर के तौर पर हुई है. चश्मदीदों के मुताबिक, युवक अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए टावर पर चढ़ा था. वह बिदुपुर एक युवती से मिलने आया था, लेकिन जब युवती ने उससे मिलने और शादी करने से इनकार कर दिया, तो उसने एक टावर पर चढ़कर हंगामा खड़ा कर दिया. हालांकि, पुलिस ने शादी से इनकार करने की बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है.
रिपोर्ट: ऋषिकेश कुमार