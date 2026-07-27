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शादी का दबाव देने पर प्रेमी ने प्रेमिका को बाइक से घसीटा, नालंदा में हैवानियत से मचा हड़कंप

नालंदा में शादी का दवाब डालने पर उग्र प्रेमी ने प्रेमिका को मोटरसाइकिल से घसीटा. स्थानीय लोगों ने घटना का वीडियो बनाया. वहीं, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. राजगीर थाना क्षेत्र इलाके की घटना बताई जा रही है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 27, 2026, 07:18 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:18 PM IST
शादी का दबाव देने पर प्रेमी ने प्रेमिका को बाइक से घसीटा, नालंदा में हैवानियत से मचा हड़कंप
Image Credit: शादी का दबाव देने पर प्रेमी ने प्रेमिका को बाइक से घसीटा (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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