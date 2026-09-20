/नालंदा में महज 1000 रुपये के लिए महादलित दंपति का अपहरण, पत्नी के सामने पति की बेरहमी से हत्या

आरोप है कि इसके बाद दंपति को पपरनौसा गांव में एक सुनसान जगह पर रखा गया. वहां सुरेंद्र मांझी को उसकी पत्नी के सामने पेड़ से बांधकर लोहे की रॉड से बेरहमी से पीटा गया. इतना ही नहीं, उसे बिजली का करंट भी लगाया गया. गंभीर रूप से घायल सुरेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई. पति की आंखों के सामने हत्या होते देख पत्नी किसी तरह वहां से भाग निकली. ग्रामीणों ने डरी-सहमी महिला की मदद की और मामले की सूचना नूरसराय पुलिस को दी. महिला ने गांव के ही मुकेश यादव और विकास यादव पर अपहरण और हत्या का आरोप लगाया है. साथ ही अपनी मौसेरी बहन मौली देवी की भूमिका का भी आरोप लगाया है.