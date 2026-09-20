Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Nalanda  
  • /नालंदा में महज 1000 रुपये के लिए महादलित दंपति का अपहरण, पत्नी के सामने पति की बेरहमी से हत्या

नालंदा में महज 1000 रुपये के लिए महादलित दंपति का अपहरण, पत्नी के सामने पति की बेरहमी से हत्या

Nalanda Crime News: नालंदा जिला में महज 1000 रुपये के लिए महादलित दंपति का अपहरण का मामला सामने आया है. यहां पर आरोपियों ने पत्नी के सामने पति की बेरहमी से हत्या कर दी.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 20, 2026, 09:54 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 09:54 PM IST
नालंदा में महज 1000 रुपये के लिए महादलित दंपति का अपहरण, पत्नी के सामने पति की बेरहमी से हत्या
Image Credit: महज 1000 रुपये के लिए महादलित दंपति का अपहरण (Z News)

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
चेन...पैसा छिनतई करने पहुंचे थे औरंगाबाद दो क्रिमिनल्स, चढ़ पुलिस के हत्थे
2
3
4
5