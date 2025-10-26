Bihar Chunav 2025: नालंदा में महागठबंधन के अंदर घमासान! CPI प्रत्याशी ने किया कांग्रेस उम्मीदवार का विरोध

Nalanda News: बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन के नेता भले ही एकजुटता की बात कह रहे हों, लेकिन जमीनी स्तर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं के दिलों में दूरी साफ दिख रही है. इसका ताजा उदाहरण नालंदा जिले में देखने को मिल रहा है. नालंदा जिले में महागठबंधन के भीतर मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं. महागठबंधन में शामिल 5 घटक दलों ने आज संयुक्त प्रेस वार्ता कर कांग्रेस प्रत्याशी उमैर खान को समर्थन देने का ऐलान किया, लेकिन इस प्रेस वार्ता में सीपीआई उम्मीदवार शिवकुमार यादव और उनके समर्थकों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया.

राजद जिलाध्यक्ष अशोक हिमांशु ने जानकारी दी कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि महागठबंधन अब कांग्रेस उम्मीदवार उमैर खान के साथ मैदान में उतरेगा. यह फैसला उस वक्त चौंकाने वाला साबित हुआ, जब कुछ दिन पहले तक राजद और अन्य सहयोगी दल खुलकर सीपीआई उम्मीदवार शिवकुमार यादव के समर्थन में थे. अचानक रुख बदलने से न सिर्फ सीपीआई में नाराजगी बढ़ी है, बल्कि महागठबंधन के भीतर एक गहरी दरार भी साफ दिखाई देने लगी है.

ये भी पढ़ें- JDU में बगावत पर एक्शन! 4 पूर्व विधायक और 1 MLC समेत 11 नेता पार्टी से निष्कासित

Add Zee News as a Preferred Source

सीपीआई प्रत्याशी शिवकुमार यादव ने कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन देने से साफ इंकार करते हुए कहा कि उमैर खान तो पैराशूट से चुनाव में उतरे हैं, उन्हें यहां की ज़मीन और जनता की नब्ज़ तक का अंदाजा नहीं है. अगर महागठबंधन आलाकमान की ओर से लिखित आदेश मिलता है, तभी हम आगे का निर्णय लेंगे. फिलहाल, बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन की अंदरूनी खींचतान तेज हो गई है. एक तरफ कांग्रेस समर्थक अपनी ताकत दिखाने में जुटे हैं, वहीं सीपीआई अपने स्टैंड पर अडिग है.

रिपोर्ट- ऋषिकेश