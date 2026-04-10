Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3173581
Zee Bihar JharkhandBH Nalanda  

नालंदा में मौसी ने तालाब में डूबोकर मारा एक साल का बच्चा, मोबाइल गुम होने पर था बहन से विवाद

Nalanda Crime News: नालंदा में एक मौसी ने एक साल के बच्चे को तालाब में फेंक दिया. पानी में डूबने से बच्चे की मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी मौसी को गिरफ्तार कर लिया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 10, 2026, 03:57 PM IST

Trending Photos

नालंदा में मौसी ने तालाब में डूबोकर मारा एक साल का बच्चा (Photo-AI)
नालंदा में मौसी ने तालाब में डूबोकर मारा एक साल का बच्चा (Photo-AI)

Nalanda News: बिहार के नालंदा जिला अंतर्गत अस्थावां थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक साल के मासूम बच्चे की हत्या का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है. घटना चुल्हारी गांव की है, जहां पारिवारिक रिश्ते को तार-तार करते हुए एक मौसी ने ही अपने भतीजे को मौत के घाट उतार दिया. मृतक की पहचान राजू पासवान के पुत्र अशोक कुमार उर्फ कारू के रूप में की गई है. 

बताया जाता है कि राजू पासवान रोजी-रोटी के सिलसिले में बाहर रहते हैं, जबकि उनकी पत्नी आरती देवी अपने मायके चुल्हारी गांव में रह रही थीं. मृतक के मामा ने बताया बड़ी बहन सुमंत्री देवी का मोबाइल फोन गुम हो गया था, उसके बाद गांव के ही एक बाबा के पास गई, जो पानी पढ़कर दिया और घर के सभी को पिलाने को कहा था सभी ने पानी पिया मगर आरती देवी पानी नहीं पी थी, जिसको लेकर दोनों बहन के बीच विवाद हुआ था. 

गुरुवार की रात मासूम अचानक लापता हो गया. काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला, जिससे परिवार के लोग काफी परेशान हो गए. पूरी रात परिजन और ग्रामीण बच्चे की तलाश करते रहे, लेकिन कहीं पता नहीं चल सका. काफी खोजबीन के बाद तालाब में बच्चे का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई. घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई. 

Add Zee News as a Preferred Source

अस्थावां थानाध्यक्ष उत्तम कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि बच्चे की मौसी ने ही उसे सोए अवस्था में उठाकर पास के पानी भरे तालाब में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ स्थित मॉडल अस्पताल भेज दिया है.

रिपोर्ट: ऋषिकेश

यह भी पढ़ें: फारबिसगंज में दोहरे हत्याकांड के बाद कैसी है आज की स्थिति? देखिए ग्राउंड रिपोर्ट

TAGS

Nalanda NewsBihar News

Trending news

Nalanda News
मौसी ने तालाब में डूबोकर मारा एक साल का बच्चा, मोबाइल गुम होने पर था बहन विवाद
Bihar News
बिहार में डेयरी और पशुपालन यूनिट लगाने पर बंपर सब्सिडी, सरकार दे रही 75% अनुदान
nitish kumar
नीतीश कुमार के बाद अब निशांत कुमार संभालेंगे बिहार? JDU के नए पोस्टर से सियासत गरमाई
Lakhendra Paswan
'अगला मुख्यमंत्री BJP का होगा, नीतीश कुमार देंगे मार्गदर्शन': मंत्री लखेन्द्र पासवान
Jehanabad news
जहानाबाद मासूम हत्याकांड: पीड़ित परिवार से मिले पप्पू यादव
Bihar Assembly
बिहार विधानसभा के अलावा पटना और सीवान सिविल कोर्ट को RDX से उड़ाने की धमकी मिली
Araria News
अररिया कांडः फिल्मी स्टाइल में मर्डर फिर मॉब लिंचिंग, देखें इस केस में अबतक क्या हुआ
vaisali news
हाजीपुर में एंबुलेंस बनी 'शराब टैंक': सलाइन की बोतल टांग कर रहे थे तस्करी
nitish kumar
नीतीश कुमार की नई पारी शुरू, राज्यसभा सांसद पद की ली शपथ,संसद में जेपी नड्डा से मिले
Nawada News
घरवालों से छिपाई शादी की बात, अब संदिग्ध हालात में फंदे पर लटकी मिली मनीषा