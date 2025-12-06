Advertisement
'गलत कमाई पर जाएगी नौकरी', सहकारिता विभाग के अधिकारियों को मंत्री चंद्रवंशी ने दी चेतावनी

हिलसा में आयोजित एनडीए कार्यकर्ताओं के सम्मान समारोह में मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने किसानों, अधिकारियों और विपक्षी नेताओं पर कई अहम बातें कही. उन्होंने किसानों को बिचौलियों से दूर रहने की सलाह दी और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी कि गलत कमाई पकड़े जाने पर नौकरी तक जाने का खतरा है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 06, 2025, 05:17 PM IST

मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी
हिलसा विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को आयोजित एनडीए कार्यकर्ताओं के सम्मान समारोह में बिहार सरकार के सहकारिता एवं वन, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और शॉल व पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया. पूरे कार्यक्रम के दौरान मंत्री का उत्साह देखते ही बन रहा था.

किसानों से बिचौलियों से बचने की अपील
समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री चंद्रवंशी ने किसानों से साफ कहा कि वे अपने धान को बिचौलियों के माध्यम से बेचने से बचें. उन्होंने बताया कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जो भी धान आवंटित किया जाएगा, उसी को पैक्स अध्यक्षों को खरीदना होगा. मंत्री ने कहा कि बिचौलियों की वजह से किसानों को अक्सर सही कीमत नहीं मिलती, इसलिए सरकार की योजनाओं के तहत ही बिक्री करना लाभदायक रहेगा.

अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी
अपने संबोधन में मंत्री ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों को भी कड़ी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि अगर कोई अधिकारी या पदाधिकारी बिचौलियों से साठगांठ करता पाया गया, तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने साफ कहा कि गलत कमाई करने वाले अधिकारियों को नौकरी तक खोनी पड़ सकती है. मंत्री ने वन विभाग और सहकारिता विभाग दोनों के अधिकारियों को काम के प्रति ईमानदारी और गंभीरता दिखाने की सलाह दी.

तेजस्वी और राहुल गांधी पर तंज
चुनाव परिणामों के बाद तेजस्वी यादव के सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहने के सवाल पर मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव हों या राहुल गांधी, दोनों कब और कहां चले जाएं, इसका किसी को पता नहीं चलता. उन्होंने कहा कि जनता ने अब इन्हें सिर्फ विदेश यात्राओं तक सीमित कर दिया है. मंत्री ने आरोप लगाया कि जनता का समर्थन मिलने के बावजूद दोनों नेताओं ने न तो जनता को धन्यवाद दिया और न ही सदन में पहुंच रहे हैं.

लालू परिवार पर मंत्री का बयान
राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि लालू परिवार को उनके किए गए कुकर्मों की सजा मिल रही है. उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और जो भी गलत करेगा, उसे उसके परिणाम झेलने ही पड़ेंगे.

