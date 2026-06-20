मंत्री ने केंद्र की एनडीए सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने बीते 12 वर्षों में आर्थिक, सामाजिक और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है. उन्होंने दावा किया कि जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव से 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर निकले हैं. मंत्री संजय टाइगर ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को दोहराते हुए कहा कि बिहार के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता. इसी संकल्प के साथ सरकार विकास और सुशासन के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है.