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नालंदा में गरजे मंत्री संजय टाइगर, अपराधियों को दी खुली चेतावनी, कहा- या तो अपराध छोड़ो या बिहार छोड़ो

बिहार सरकार के विधि एवं उच्च शिक्षा मंत्री संजय टाइगर ने नालंदा में आयोजित भाजपा के 'विकसित भारत संकल्प सम्मेलन' के दौरान अपराधियों और कानून तोड़ने वालों को सीधे तौर पर चेतावनी दी है. उन्होंने साफ कहा कि राज्य में अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है.

Edited By:Saurabh Jha
Published: Jun 20, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 04:34 PM IST
नालंदा में गरजे मंत्री संजय टाइगर, अपराधियों को दी खुली चेतावनी, कहा- या तो अपराध छोड़ो या बिहार छोड़ो
Image Credit: मंत्री संजय टाइगर

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Saurabh Jha

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सौरभ झा बिहार के रहने वाले हैं और अभी ज़ी न्यूज़ में कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हैं.

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