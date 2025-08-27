Bihar Chunav 2025: मंत्री मंगल पांडेय के बाद अब श्रवण कुमार के ऊपर भी हमला, सुरक्षाकर्मी घायल, नालंदा की घटना

Attack On Minister Shravan Kumar: बिहार के नालंदा जिले से बड़ी खबर सामने आई है. यहां ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार पर जानलेवा हमला हुआ है. मंत्री के साथ हिलसा के विधायक कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया भी मौजूद थे. इस हमले में मंत्री का एक सुरक्षाकर्मी घायल हो गया है. घटना हिलसा थानाक्षेत्र के मलावां गांव की है. यह घटना तब हुई जब दोनों नेता मातमपुर्सी गांव में 9 लोगों की मौत के बाद पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि इसी दौरान ग्रामीणों ने मंत्री श्रवण कुमार पर हमला कर दिया. मंत्रीजी को अपनी गाड़ी छोड़कर पैदल ही भागना पड़ा. ग्रामीणों ने करीब 1 किमी. तक उनका पीछा किया. इस हमले में एक सुरक्षाकर्मी को चोट पहुंची है.

बता दें कि 2 दिन पहले पटना के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ था. जिसमें ट्रक की चपेट में आने से ऑटो में सवार 9 लोगों की मौत हो गई थी. मरने वालों में इस गांव के भी कुछ लोग थे. मंत्री श्रवण कुमार आज (बुधवार, 27 अगस्त) को उन्हीं पीड़ित परिवार से मिलने आए थे. मंत्री जी के साथ स्थानीय विधायक कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया भी थे. पीड़ित परिवार से मुलाकात करके मंत्री जी जब वापस जाने लगे तो कुछ गांववालों ने मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया. थोड़ी देर में ही लोग उग्र हो गए और लाठी-डंडों से हमला कर दिया.

ये भी पढ़ें- नीरज सिंह हत्याकांड में 8 साल बाद आज आएगा फैसला, पूर्व विधायक संजीव सिंह हैं आरोपी

Add Zee News as a Preferred Source

नाराज गांव वालों ने मंत्री श्रवण कुमार पर हमला किया तो उन्हें जान बचाकर पैदल ही भागना पड़ा. इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. फिलहाल स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. इससे पहले सोमवार (25 अगस्त) की शाम को पटना में मंत्री मंगल पांडेय पर हमला हुआ था. इस हमले में मंत्री के काफिले की गाड़ियों के शीशे तक टूट गए थे. पुलिस के मुताबिक, यह हमला सुनियोजित था और लोगों की भावनाओं को भड़का कर कराया गया था. वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि इससे भी अधिक दुर्गति होगी.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!