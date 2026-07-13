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नालंदा: आपदा पीड़ित परिवार से मिले मंत्री श्रवण कुमार, मृतक सूरज कुमार की माता को सौंपा सहायता राशि का चेक

मंत्री श्रवण कुमार ने बिहारशरीफ में आपदा पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मृतक सूरज कुमार की माता को सहायता राशि का चेक सौंपा. इस दौरान मंत्री ने कहा कि जो चला गया उसे वापस नहीं ला सकते लेकिन हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परिवार को किसी तरह का दिक्कत ना हो.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 13, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 05:14 PM IST
नालंदा: आपदा पीड़ित परिवार से मिले मंत्री श्रवण कुमार, मृतक सूरज कुमार की माता को सौंपा सहायता राशि का चेक
Image Credit: नालंदा: आपदा पीड़ित परिवार से मिले मंत्री श्रवण कुमार (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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