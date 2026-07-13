/नालंदा: आपदा पीड़ित परिवार से मिले मंत्री श्रवण कुमार, मृतक सूरज कुमार की माता को सौंपा सहायता राशि का चेक

ग्रामीण विकास एवं सूचना जनसंपर्क विभाग के मंत्री, क्षेत्रीय विधायक सह जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार सोमवार (13 जुलाई, 2026) को बिहारशरीफ (नालंदा) नगर निगम के वार्ड नं 47 के खरजम्मा गांव पहुंचे. वहां वे आपदा पीड़ित परिवार मृतक सुरज कुमार के आश्रित माता टुन्नी देवी को राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त सहायता राशि का चेक देने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि आपदा पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद करना सरकार का प्राथमिक लक्ष्य रहा है. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा कहा करते थे कि राज्य सरकार के खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ित परिवारों का है.