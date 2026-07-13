/नालंदा: आपदा पीड़ित परिवार से मिले मंत्री श्रवण कुमार, मृतक सूरज कुमार की माता को सौंपा सहायता राशि का चेक

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ग्रामीण विकास एवं सूचना जनसंपर्क विभाग के मंत्री, क्षेत्रीय विधायक सह जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार सोमवार (13 जुलाई, 2026) को बिहारशरीफ (नालंदा) नगर निगम के वार्ड नं 47 के खरजम्मा गांव पहुंचे. वहां वे आपदा पीड़ित परिवार मृतक सुरज कुमार के आश्रित माता टुन्नी देवी को राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त सहायता राशि का चेक देने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि आपदा पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद करना सरकार का प्राथमिक लक्ष्य रहा है. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा कहा करते थे कि राज्य सरकार के खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ित परिवारों का है.
मंत्री ने आगे कहा कि इस असमय क्षति से पूरा परिवार और समाज स्तब्ध है. इस दुख की घड़ी में आपदा पीड़ित अकेले नहीं हैं, सरकार उनके साथ है. मृतक के परिजनों से मिलकर उन्होंने ढांढस बंधाया, सांत्वना दी, धैर्य और हिम्मत से काम लेने की बात कही. उन्होंने कहा कि जो चला गया उसे वापस नहीं ला सकते लेकिन हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परिवार को किसी तरह का दिक्कत ना हो.
उन्होंने आगे कहा कि बिना किसी भेदभाव के पूर्व में रही नीतीश सरकार ने समाज के प्रत्येक वर्ग के जनकल्याण को प्राथमिकता दी. 'न्याय के साथ विकास' के अपने संकल्प को साकार करते हुए उन्होंने बिहार को नई पहचान दी और विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. राज्य के समग्र विकास और हर बिहारवासी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं. आज हमारी सरकार उनके ही विकास मॉडल को मूर्त रूप देकर आगे बढ़ा रही है.
बता दें कि इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार, प्रखंड जदयू अध्यक्ष धनंजय प्रसाद कुशवाहा, जिला जदयू प्रवक्ता डॉ. धनंजय कुमार, देव युगल किशोर, मुखिया विश्वास सिंह, मुखिया प्रमोद यादव, रामजन्म रविदास, मुकेश पासवान, बिट्टू कुशवाहा, पुष्प राज सिंह, छोटू कुमार, नीतीश पाण्डेय, नवीन राउत, राजू साव, महेश पाण्डेय, आकाश कु काजल, संजय राम, उदय प्रसाद सहित कई समाजसेवी उपस्थित रहें.