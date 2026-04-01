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'अगर महिला से गलत हुआ तो कानून अपना काम करेगा...', नालंदा कांड पर बोले मंत्री श्रवण कुमार

Minister Shravan Kumar: नालंदा में हुए कांड को लेकर अब नया एंगल सामने आया है. बताया जा रहा है कि महिला अपने प्रेमी से मिलने गई थी. इसी दौरान गांव के कुछ मनचलों ने उसे पकड़ लिया था और उसके साथ बदसलूकी की. इस मामले में पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 01, 2026, 07:38 AM IST

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मंत्री श्रवण कुमार
मंत्री श्रवण कुमार

Minister Shravan Kumar On Nalanda Case: नालंदा में महिला के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले में सियासत तेज हो गई है. इस मामले में विपक्ष ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है. मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि यह मामला दोस्ती, प्रेम प्रसंग या किसी अन्य कारण से जुड़ा है, यह जांच का विषय है. अगर पीड़िता के साथ गलत हुआ है तो कानून अपना काम करेगा. इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है, यह सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर सुलझाया जा रहा है. बता दें कि 26 मार्च को एक गांव में मनचलों ने एक महिला के साथ सरेआम चीरहरण की कोशिश की. 

हैरानी की बात यह रही कि पूरे गांव के लोग तमाशबीन बने रहे और किसी ने भी पीड़िता की मदद नहीं की. बताया जा रहा है कि महिला अपने प्रेमी से मिलने गई थी. इसी दौरान गांव के कुछ मनचलों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ बदसलूकी करने लगे. आरोप है कि महिला के कपड़े तक फाड़ दिए गए और उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया. इतना ही नहीं घटना के दौरान वहां मौजूद ग्रामीण मूकदर्शक बने रहे. 

ये भी पढ़ें- दुलारचंद हत्या मामला: अनंत सिंह के भतीजे धर्मवीर सिंह और कर्मवीर सिंह को मिली बेल

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कुछ लोगों ने महिला के चरित्र पर सवाल उठाते हुए उसका समर्थन करने के बजाय आरोपियों का साथ दिया. यानी गांव में ही लोगों ने कानून को हाथ में लेकर खुद ही ‘सजा’ देने की कोशिश की. हालांकि, पुलिस की तत्परता से महिला की अस्मत लूटने से बच गई, लेकिन जिस तरह से उसके साथ सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहार किया गया, उसने समाज को कठघरे में खड़ा कर दिया है.

रिपोर्ट- ऋषिकेश

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