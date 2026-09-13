/नालंदा में तनाव: उपद्रवी नाबालिग लड़कों ने शिव मंदिर में की पेशाब, भड़के लोग, पुलिस ने आरोपियों को धरा

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नालंदा जिले में एक शिव मंदिर में तोड़फोड़ और पेशाब किए जाने का मामला सामने आया है. घटना बिहार थाना क्षेत्र के शेरपुर थवई मोहल्ले की बताई जा रही है. उपद्रवी बच्चों की पूरी करतूत मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. वीडियो में दो लड़के को मंदिर परिसर में तोड़फोड़ कर रहे हैं और मंदिर के अंदर पेशाब करते हुए देखा जा सकता है. घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भी लोगों ने संयम से काम लिया और पुलिस को इस घटना की सूचना दी. संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया है.
स्थानीय लोगों ने बताया कि बताया कि इस क्षेत्र में अधिकतर मुस्लिम आबादी रहती है और जिस मंदिर में घटना हुई, वह इस क्षेत्र का एकमात्र मंदिर है. यहां शरारती तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है. बीजेपी विधायक डॉ सुनील ने इसी साल स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ मिलकर इस मंदिर का नवीनीकरण कराय था. महाशिवरात्रि के दिन इसका उद्घाटन किया गया था. उससे पहले यहां भूमाफियाओं का कब्जा था. नालियों से बहने वाले गंदे पानी के कारण मंदिर तक जाने का कोई रास्ता नहीं था. अब स्थानीय लोग सुबह-शाम मंदिर में पूजा-पाठ करने जाते हैं.
शहर के बीचों-बीच स्थित मंदिर में हुई इस संवेदनशील घटना को लेकर जब पुलिस ने शनिवार की देर रात को एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि शाम 6 बजे सूचना मिली थी कि बिहार थाना के शेरपुर थवई मोहल्ला में शिव मंदिर के बाहर लगे हनुमानजी की मूर्ति को कुछ शरारती तत्वों की ओर से क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की है. पुलिस ने बताया कि मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद पता चला कि करीब 4-5 साल के 3 बच्चों ने मंदिर के बाहर लगे हनुमान जी की मूर्ति को ईंट-पत्थर से क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया है. उपद्रवी बच्चों को मंदिर के अंदर पेशाब करते भी देखा जा सकता है.
पुलिस ने कहा कि तीनों बच्चों को पकड़कर उनसे पूछताछ की जा रही है. मूर्ति में किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पाई गयी है. आवेदक आरव राज के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. मंदिर और उसके बाद पुलिस की तैनाती की गई है. वहीं, इस घटना पर हिंदू संगठनों का कहना है कि कट्टरपंथी बार-बार हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करते है. इस मंदिर में कई बार चोरी के अलावा कई प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं. कट्टरपंथियों को मंदिर के जीर्णोद्धार का काम और मंदिर में पूजा पाठ रास नहीं आ रहा है.