नालंदा में पोता न होने पर बहू और दो पोतियों को दिया जहर, तीनों की मौत, आरोपी फरार

Nalanda News: बिहार के नालंदा जिले से एक दिल दहला देने वाली बड़ी खबर सामने आई है. यहां पुत्र की चाह ने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया है. रहुई थाना क्षेत्र के जगतनंदनपुर गांव में जहर खाने से तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. मरने वालों में एक विवाहिता और उसकी दो मासूम बेटियां शामिल हैं.

मृतका की पहचान कविता कुमारी के रूप में हुई है, जिनकी शादी करीब 10 साल पहले जगतनंदनपुर गांव निवासी पिंटू यादव से हुई थी. शादी के बाद कविता ने दो बेटियों गुंजन और सपना को जन्म दिया. मायकेवालों का आरोप है कि बेटे को जन्म नहीं देने के कारण ससुराल पक्ष कविता को लगातार प्रताड़ित करता था, उसके साथ मारपीट की जाती थी और मानसिक रूप से उसे तोड़ा जाता था.

मायके पक्ष का आरोप है कि यहीं प्रताड़ना आखिरकार खौफनाक अंजाम तक पहुंची. परिजनों का कहना है कि ससुराल वालों ने कविता कुमारी और उसकी दोनों बेटियों को जहर देकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया.

घटना की सूचना मिलते ही रहुई थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. पुलिस ने एफएसएल की टीम को बुलाया है ताकि हर पहलू की वैज्ञानिक जांच की जा सके. फिलहाल, पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ के मॉडल अस्पताल भेज दिया है. मामले में हत्या का गंभीर आरोप लगाया गया है और पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी हुई है.

रिपोर्ट: ऋषिकेश

