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Nalanda Road Accident: मछली खरीदने जा रहे थे बाजार, बाइक पेड़ से टकराई और 3 किशोरों की हो गई मौत

Nalanda Accident: नालंदा में एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां पर मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर ताड़ के पेड़ से टकरा गई. हादसे में तीन किशोर की मौत हो गई. घटना तेल्हाडा थाना क्षेत्र के गंगा बीघा गांव की है.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 17, 2026, 10:49 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 11:16 PM IST
Nalanda Road Accident: मछली खरीदने जा रहे थे बाजार, बाइक पेड़ से टकराई और 3 किशोरों की हो गई मौत
Image Credit: 3 किशोरों की मौत से परिजनों पर टूटा दुख का पहाड़

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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