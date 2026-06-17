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Nalanda Road Accident: नालंदा जिले के तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन किशोरों की मौत हो गई. हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. बताया जाता है कि कोठरी गांव निवासी तन्नू, अंकुश और सन्नी कुमार की दादी का हाल ही में निधन हो गया था.
दादी के श्राद्धकर्म की समाप्ति के बाद तीनों किशोर एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर कोठरी गांव से एकंगरसराय बाजार मछली खरीदने जा रहे थे. इसी दौरान एकंगरसराय-जहानाबाद मुख्य सड़क पर गंगाबीघा गांव के समीप बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे ताड़ के पेड़ से जा टकराई.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और तीनों किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से सभी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक किशोर की मौत एकंगरसराय में ही हो गई, जबकि दो अन्य ने बिहारशरीफ सदर अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.
इस घटना की सबसे मार्मिक बात यह है कि जिस परिवार में कुछ दिन पहले ही दादी का निधन हुआ था और श्राद्धकर्म संपन्न हुआ था, उसी परिवार पर एक बार फिर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. एक साथ तीन किशोरों की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. फिलहाल, पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए बिहारशरीफ सदर अस्पताल भेज दिया है और हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है.
रिपोर्ट: ऋषिकेश