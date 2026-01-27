Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3087948
Zee Bihar JharkhandBH Nalanda  

Nalanda News: हत्या या आत्महत्या! दहेज की भूख, अवैध रिश्ते के शक और गर्भ में पल रही जिंदगी के साथ रूक गई गर्भवती की सांसें

Nalanda Crime News: बिहार के नालंदा जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां दहेज की मांग ने एक दो महीने की गर्भवती महिला की जान ले ली. शादी के महज नौ महीने बाद विवाहिता स्तुति कुमारी को बेरहमी से पीटने के बाद जिंदा जला दिया गया. परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की गहन जांच जारी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 27, 2026, 01:09 PM IST

Trending Photos

Nalanda News: हत्या या आत्महत्या! दहेज की भूख, अवैध रिश्ते के शक और गर्भ में पल रही जिंदगी के साथ रूक गई गर्भवती की सांसें
Nalanda News: हत्या या आत्महत्या! दहेज की भूख, अवैध रिश्ते के शक और गर्भ में पल रही जिंदगी के साथ रूक गई गर्भवती की सांसें

Nalanda Crime News: बिहार के नालंदा जिले से एक दिल झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां दहेज की मांग ने एक गर्भवती महिला की जान ले ली. मामला थरथरी थाना क्षेत्र के मेहतरमा गांव का है, जहां दहेज के लिए एक विवाहिता को पहले बेरहमी से पीटा गया और फिर उसे जिंदा जला दिया गया. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. मृतका की पहचान स्तुति कुमारी के रूप में हुई है, जो शादी के महज नौ महिना बाद ही क्रूरता का शिकार हो गई. परिजनों का आरोप है कि शादी के समय सोने की चेन देने  की मांग की गई थी, जो पूरी नहीं होने पर ससुराल पक्ष लगातार स्तुति को प्रताड़ित कर रहा था.

मृतका के परिजनों ने बताया कि स्तुति कुमारी दो महीने की गर्भवती थी और इसके बावजूद उसके साथ लगातार मारपीट की जा रही थी. कुछ दिन पहले भी ससुराल वालों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की थी. परिजनों का आरोप है कि घटना वाले दिन पहले उसके साथ मारपीट की गई और फिर उस पर तेल छिड़ककर आग लगा दी गई, जिससे उसकी मौके पर ही हालत गंभीर हो गई और बाद में उसकी मौत हो गई.

ये भी पढ़ें: पटना में रिश्ता हुआ शर्मसार! नाबालिग बहन का चचेरे भाई ने ही किया रेप, आरोपी गिरफ्तार

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं पुलिस इस मामले को अलग एंगल से देख रही है. पुलिस के अनुसार, मृतका के पति मणिकांत कुमार का अपने ही भाभी के साथ अवैध प्रेम प्रसंग चल रहा था. पुलिस का दावा है कि इस संबंध की जानकारी स्तुति कुमारी को मिल गई थी, जिसके बाद वह मानसिक तनाव में थी और गुस्से में आकर उसने खुद पर तेल छिड़ककर आत्महत्या कर ली. हालांकि इस दावे पर परिजन सवाल खड़े कर रहे हैं.

फिलहाल पुलिस ने गर्भवती महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉडल अस्पताल भेज दिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है और सभी पहलुओं से छानबीन की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी. इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर दहेज प्रथा की भयावह सच्चाई को उजागर कर दिया है.

रिपोर्ट: ऋषिकेश 

TAGS

Nalanda crime news

Trending news

Bank Strike Today Bettiah
5-डे वर्किंग की मांग पर देशव्यापी हड़ताल, बेतिया में SBI समेत सरकारी बैंक बंद
Bank Strike Today Ranchi
रांची में बैंकिंग सेवाओं का 'ब्लैकआउट': 5-दिवसीय वर्क के खिलाफ बैंककर्मी सड़को पर
UGC New Rules
बिहार के 33 जिलों में सवर्ण घोषित हुए खतरा: 86% इलाकों में इनके हथियार रखने पर रोक!
Jharkhand Nikay Chunav 2026
झारखंड निकाय चुनाव का आज बजेगा बिगुल, चुनाव आयोग दोपहर 2 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस
Muzaffarpur News
NH-28 पर भीषण सड़क हादसा: बेटी और पिता को ट्रक ने मारी टक्कर, एक साथ उठी दो अर्थिया
Shakeel Ahmad
राहुल को डरपोक बताने वाले शकील अहमद को जान का खतरा, बोले- कांग्रेस करवा सकती है हमला
Bihar Congress
बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु की विदाई तय, प्रदेश अध्यक्ष पर भी गिरेगी गाज!
Nawada News
गणतंत्र दिवस पर मातम! नवादा में 26 जनवरी की झांकी में लगी आग, 5 मासूम झुलसे
Pawan Singh new song
साली-जीजा की नोकझोंक से गदर, पवन सिंह और सिमरिथी बाथिजा की केमिस्ट्री पर फैंस दीवाने
Bihar Weather
बिहार में बदला मौसम का मिजाज, ठंडी हवाओं के साथ कई जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट!