Nalanda News: हत्या या आत्महत्या! दहेज की भूख, अवैध रिश्ते के शक और गर्भ में पल रही जिंदगी के साथ रूक गई गर्भवती की सांसें

Nalanda Crime News: बिहार के नालंदा जिले से एक दिल झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां दहेज की मांग ने एक गर्भवती महिला की जान ले ली. मामला थरथरी थाना क्षेत्र के मेहतरमा गांव का है, जहां दहेज के लिए एक विवाहिता को पहले बेरहमी से पीटा गया और फिर उसे जिंदा जला दिया गया. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. मृतका की पहचान स्तुति कुमारी के रूप में हुई है, जो शादी के महज नौ महिना बाद ही क्रूरता का शिकार हो गई. परिजनों का आरोप है कि शादी के समय सोने की चेन देने की मांग की गई थी, जो पूरी नहीं होने पर ससुराल पक्ष लगातार स्तुति को प्रताड़ित कर रहा था.

मृतका के परिजनों ने बताया कि स्तुति कुमारी दो महीने की गर्भवती थी और इसके बावजूद उसके साथ लगातार मारपीट की जा रही थी. कुछ दिन पहले भी ससुराल वालों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की थी. परिजनों का आरोप है कि घटना वाले दिन पहले उसके साथ मारपीट की गई और फिर उस पर तेल छिड़ककर आग लगा दी गई, जिससे उसकी मौके पर ही हालत गंभीर हो गई और बाद में उसकी मौत हो गई.

वहीं पुलिस इस मामले को अलग एंगल से देख रही है. पुलिस के अनुसार, मृतका के पति मणिकांत कुमार का अपने ही भाभी के साथ अवैध प्रेम प्रसंग चल रहा था. पुलिस का दावा है कि इस संबंध की जानकारी स्तुति कुमारी को मिल गई थी, जिसके बाद वह मानसिक तनाव में थी और गुस्से में आकर उसने खुद पर तेल छिड़ककर आत्महत्या कर ली. हालांकि इस दावे पर परिजन सवाल खड़े कर रहे हैं.

फिलहाल पुलिस ने गर्भवती महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉडल अस्पताल भेज दिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है और सभी पहलुओं से छानबीन की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी. इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर दहेज प्रथा की भयावह सच्चाई को उजागर कर दिया है.

रिपोर्ट: ऋषिकेश