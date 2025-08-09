बिहारशरीफ में रक्षाबंधन पर 'मेरा विधायक, मेरा परिवार' कार्यक्रम, मंत्री डॉ. सुनील को 600 से अधिक महिलाओं ने बांधी राखी
Nalanda News: बिहारशरीफ में रक्षाबंधन के अवसर पर ‘मेरा विधायक, मेरा परिवार’ कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री और स्थानीय विधायक डॉ. सुनील कुमार मुख्य अतिथि रहे. इस कार्यक्रम में 600 से अधिक महिलाओं ने उन्हें राखी बांधी.

Aug 09, 2025

Nalanda News: बिहार के बिहारशरीफ में रक्षाबंधन के पावन अवसर पर ‘मेरा विधायक, मेरा परिवार’ कार्यक्रम का आयोजन हुआ. इस कार्यक्रम में प्रदेश के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री और स्थानीय विधायक डॉ. सुनील कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. इस मौके पर 600 से अधिक महिलाओं ने उन्हें राखी बांधकर भाई-बहन के रिश्ते का प्रतीक प्रेम और विश्वास जताया.

समारोह में शामिल महिलाओं ने मंत्री को राखी बांधते हुए न सिर्फ स्नेह व्यक्त किया, बल्कि सुख-दुख में हमेशा साथ खड़े रहने का भरोसा भी जताया. इस अवसर पर डॉ. सुनील कुमार ने सभी बहनों का आशीर्वाद और प्रेम स्वीकार किया और अपने विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक महिला की सुरक्षा, सम्मान और सहयोग का संकल्प दोहराया.

राखी बांधने के बाद मंत्री सुनील कुमार ने बहनों को प्रेम और सम्मान के प्रतीक स्वरूप घड़ियां भेंट कीं. उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि यह समाज में आपसी प्रेम, भाईचारे और सुरक्षा का प्रतीक है. उन्होंने यह भी कहा कि अपने क्षेत्र की हर महिला की रक्षा और सम्मान उनका नैतिक कर्तव्य है.

अपने संबोधन में डॉ. सुनील कुमार ने कहा कि आज देश और राज्य, दोनों जगह महिलाओं को एनडीए सरकार पर भरोसा है. जिन कार्यों को विपक्षी पार्टियों की सरकारें दशकों तक नहीं कर पाईं, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महिलाओं के हित में सफलतापूर्वक पूरा किया गया है.

मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार में बिना किसी भेदभाव के विकास योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं. इसका लाभ बिहारशरीफ की माताओं और बहनों को भी मिला है. उन्होंने दावा किया कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी और विकास की गति और तेज होगी.

इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य लोग उपस्थित रहे. रक्षाबंधन के इस अनोखे उत्सव ने न केवल भाई-बहन के रिश्ते को मजबूत किया, बल्कि जनप्रतिनिधि और जनता के बीच विश्वास और संवाद की डोर को भी सुदृढ़ बनाया.

इनपुट- आईएएनएस

