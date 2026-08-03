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नालंदा: बीज व्यवसायी के घर 1 करोड़ 15 लाख की डकैती, बदमाशों ने महिलाओं से भी छेड़छाड़ की

Nalanda Crime News: नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र के देवीसराय स्थित वार्ड संख्या-21 निवासी बीज व्यवसायी राजीव रंजन के घर पर 12 हथियार बंद बदमाशों ने बड़ी डकैती को अंजाम दिया. बदमाशों ने करीब 45 लाख रुपये नकद, 70 लाख के सोने-चांदी के गहने और डायमंड के जेवर लूट लिए.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 03, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 02:26 PM IST
नालंदा: बीज व्यवसायी के घर 1 करोड़ 15 लाख की डकैती, बदमाशों ने महिलाओं से भी छेड़छाड़ की
Image Credit: नालंदा: बीज व्यवसायी के घर 1 करोड़ 15 लाख की डकैती, बदमाशों ने महिलाओं से भी छेड़छाड़ की (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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