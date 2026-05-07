नालंदा: नेताओं ने मोड़ा मुंह तो जनता ने थामी कुदाल, सालों से खराब पड़ी पुलिया को ग्रामीणों ने श्रमदान और चंदे से किया दुरुस्त

Nalanda News: नालंदा जिले के बिंद प्रखंड अंतर्गत कथराही पंचायत के वार्ड संख्या 3 स्थित बकरा गांव में प्रशासनिक उदासीनता और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है. यहां वर्षों से जर्जर और खराब पड़े रास्ते की मरम्मत नहीं होने से परेशान ग्रामीणों ने आखिरकार खुद ही समाधान निकालने का निर्णय लिया. गांव के लोगों ने आपसी सहयोग से चंदा इकट्ठा कर उस रास्ते की मरम्मत कर दी, जिससे अब लोगों को आवागमन में काफी राहत मिली है. यह पूरा मामला स्थानीय विकास व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

जानकारी के अनुसार, गांव के किनारे स्थित पइन और मुख्य सड़क को जोड़ने के लिए कई वर्ष पूर्व एक पुलिया का निर्माण कराया गया था, ताकि ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिल सके. शुरुआत में यह व्यवस्था ठीक से काम कर रही थी, लेकिन समय के साथ बारिश और पानी के बहाव के कारण पुलिया से सड़क को जोड़ने वाली मिट्टी की भराई पूरी तरह बह गई. इसके चलते पुलिया और सड़क के बीच एक गहरा गड्ढा बन गया, जिससे रास्ता पूरी तरह खराब हो गया.

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इस गड्ढे के कारण ग्रामीणों को रोजाना आने-जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. खासकर बाइक और ई-रिक्शा चालकों के लिए यह रास्ता बेहद खतरनाक बन गया था, और कई बार यहां दुर्घटनाएं भी हो चुकी थीं. इसके बावजूद ग्रामीणों द्वारा बार-बार प्रशासन और पंचायत जनप्रतिनिधियों से शिकायत करने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.

लंबे समय तक अनदेखी से परेशान होकर ग्रामीणों ने आखिरकार खुद ही पहल की. गांव के लोगों ने सामूहिक रूप से चंदा जुटाया और मजदूर लगाकर रास्ते की मरम्मत करवाई. मरम्मत के बाद अब रास्ता पहले से काफी बेहतर हो गया है और लोगों का आवागमन सुगम हो गया है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय पर प्रशासन ने ध्यान दिया होता तो उन्हें यह कदम नहीं उठाना पड़ता.

रिपोर्ट: ऋषिकेश कुमार