नालंदा और बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प, एक की मौत, कई घायल

इधर, बेगूसराय में भी जमीन विवाद ने खून के रिश्तों को शर्मसार कर दिया. मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सुजा वार्ड संख्या-18 में महज पांच कट्ठा जमीन को लेकर दो सगे भाइयों के बीच चल रहा विवाद हिंसक हो गया. आरोप है कि बड़े भाई के बेटे ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर अपने चाचा, चाची और दादी पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. इस हमले में विनोद कुमार, उनकी पत्नी कविता देवी और मां भजो देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं. मारपीट का वीडियो भी सामने आया है. पीड़ित पक्ष ने महिला के साथ मारपीट, कपड़े फाड़ने, सोने की बाली और गले का आभूषण छीनने तथा जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है.