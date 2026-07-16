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नालंदा और बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प, एक की मौत, कई घायल

Bihar Land Dispute: नालंदा में बंटवारे के विवाद में गोतिया पक्ष के लोगों ने चाकू मारकर एक युवक की हत्या कर दी, जबकि उसके पिता और भाई गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं, बेगूसराय में महज पांच कट्ठा जमीन को लेकर सगे भाइयों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी-डंडों से हमला कर चाचा, चाची और दादी को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 16, 2026, 09:15 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:15 AM IST
नालंदा और बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प, एक की मौत, कई घायल
Image Credit: फाइल फोटोSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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