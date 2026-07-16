नालंदा और बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प, एक की मौत, कई घायल

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Bihar Land Dispute: बिहार के नालंदा के रहुई थाना क्षेत्र के पेशौर गांव में देर रात भूमि विवाद में गोतिया पक्ष के लोगों ने चाकू और धारदार हथियार से हमला कर एक युवक की हत्या कर दी. हमले में युवक के पिता और भाई भी गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतक की पहचान सुनील पंडित के पुत्र संटू कुमार के रूप में हुई है. दोनों घायलों को पहले सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.
मृतक की पत्नी ने बताया कि सुनील पंडित का अपने गोतिया से जमीन के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी विवाद को लेकर देर रात दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो हिंसक झड़प में बदल गई. आरोप है कि गोतिया पक्ष के लोगों ने चाकू और धारदार हथियार से हमला कर पिता और दोनों पुत्रों को गंभीर रूप से घायल कर दिया. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने संटू कुमार को मृत घोषित कर दिया, जबकि उनके पिता और भाई का इलाज जारी है.थानाध्यक्ष ललित विजय ने बताया कि पुलिस घटना की जांच में जुट गई है. जांच के बाद घटना का कारण स्पष्ट होगा.
इधर, बेगूसराय में भी जमीन विवाद ने खून के रिश्तों को शर्मसार कर दिया. मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सुजा वार्ड संख्या-18 में महज पांच कट्ठा जमीन को लेकर दो सगे भाइयों के बीच चल रहा विवाद हिंसक हो गया. आरोप है कि बड़े भाई के बेटे ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर अपने चाचा, चाची और दादी पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. इस हमले में विनोद कुमार, उनकी पत्नी कविता देवी और मां भजो देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं. मारपीट का वीडियो भी सामने आया है. पीड़ित पक्ष ने महिला के साथ मारपीट, कपड़े फाड़ने, सोने की बाली और गले का आभूषण छीनने तथा जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है.
कविता देवी के आवेदन पर मुफस्सिल थाना में मैया देवी, धीरज कुमार, नीरज कुमार, शांति कुमारी समेत अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। हालांकि, घटना में शामिल नहीं होने के कारण उनके बड़े भाई अनिल कुमार राय को आरोपित नहीं बनाया गया है. मुफस्सिल थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित पक्ष के आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: ऋषिकेश कुमार (नालंदा), जितेंद्र कुमार (बेगूसराय)