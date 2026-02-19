Advertisement
नालंदा बेंच-डेस्क घोटाला: JDU विधायक का अपनी ही सरकार पर बड़ा हमला, क्या वाकई भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है?

Nalanda Bench Desk Scam: जदयू विधायक डॉ. जितेंद्र कुमार ने विधानसभा में अपनी ही सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने नालंदा में बेंच-डेस्क घोटाले के मुद्दे को उठाया.

 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 19, 2026, 06:32 PM IST

नालंदा बेंच-डेस्क घोटाला: JDU विधायक का अपनी ही सरकार पर बड़ा हमला
नालंदा बेंच-डेस्क घोटाला: JDU विधायक का अपनी ही सरकार पर बड़ा हमला

Nalanda News: बिहार विधानसभा में उस वक्त सियासी पारा चढ़ गया, जब सत्ता पक्ष के ही विधायक ने अपनी सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया. मामला है नालंदा के चर्चित बेंच-डेस्क घोटाले का. जहां करोड़ों की खरीद में भारी गड़बड़ी के आरोपों ने एक बार फिर भ्रष्टाचार पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. डॉ. जितेंद्र कुमार ने विधानसभा के भीतर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. आस्थावां से जदयू विधायक डॉ. जितेंद्र कुमार ने नालंदा जिले में हुए बेंच-डेस्क घोटाले को लेकर गंभीर आरोप लगाए और पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की. 

विधायक ने आरोप लगाया कि नालंदा के तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी राज कुमार और डीपीओ सुजीत कुमार राउत ने करोड़ों रुपये की खरीद में वित्तीय अनियमितताएं की. हैरानी की बात यह है कि निगरानी जांच में गड़बड़ी सामने आने के बावजूद राज कुमार को पदोन्नत कर पटना प्रमंडल का आरडीडीई बना दिया गया.

उन्होंने कहा कि जिस अफसर पर करोड़ों के घोटाले का आरोप हो, उसे सजा नहीं बल्कि इनाम क्यों? डीपीओ सुजीत कुमार राउत के खिलाफ शो-कॉज का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर प्रपत्र-क गठित किया गया है. वहीं, इस मामले में नालंदा जिले के 59 सरकारी स्कूलों के हेडमास्टरों पर भी पहले ही कार्रवाई हो चुकी है. उस वक्त का तत्कालीन डीडीसी श्रीकांत कुंडली खांडेकर की ओर से इस मामले की विस्तृत जांच की गई थी. 

13 मार्च, 2025 को इसकी जांच रिपोर्ट शिक्षा विभाग के सौपी गई थी. रिपोर्ट के 10 महीने बाद यह कार्रवाई की गई है. डीडीसी की जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तत्कालीन स्थापना डीपीओ ने बेंच डेस्क आपूर्ति को रोककर और समय पर अनुश्रमण नहीं करने में गंभीर लापरवाही बरती गई है.

स्थानीय समाजसेवियों ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि एक ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रष्टाचार मुक्त बिहार की बात करते हैं. वहीं, उनके गृह जिले नालंदा में इतना बड़ा घोटाला सामने आना चिंताजनक है. अगर निष्पक्ष और गहन जांच हो तो इस मामले में कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं.

रिपोर्ट: ऋषिकेश

यह भी पढ़ें: बिना अनुमति डीजे बजाया तो होगी जेल! मंत्री ने दिए 15 दिनों में कार्रवाई के निर्देश

