Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Nalanda  
  • /कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य निकले लुटेरे, पकड़े जाने पर CM सम्राट पर निकाली भड़ास

कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य निकले लुटेरे, पकड़े जाने पर CM सम्राट पर निकाली भड़ास

नालंदा में पुलिस ने मोटरसाइकिल लूट के मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. साथ ही, चोरी की गई बाइक, एक मोबाइल फोन और एक वॉलेट बरामद किया है. जब आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए बिहार शरीफ मॉडल हॉस्पिटल लाया गया, तो उन्होंने जबरदस्त हंगामा किया जो लगभग 30 मिनट तक चला.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 30, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 01:22 PM IST
कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य निकले लुटेरे, पकड़े जाने पर CM सम्राट पर निकाली भड़ास
Image Credit: नालंदा में बाइक लूटकांड का खुलासा (जी मीडिया)

About the Author

Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गढ़वा में राशन वितरण पर फिर उठे सवाल: जुलाई खत्म, लाभुकों को अभी भी नहीं मिला अनाज
Garhwa News33 min ago
2
Mumbai Deputy Chairman46 min ago
3
cockroach Janata party1 hr ago
4
hotel management1 hr ago
5
Begusarai crime news1 hr ago