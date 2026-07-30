/कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य निकले लुटेरे, पकड़े जाने पर CM सम्राट पर निकाली भड़ास

पुलिसकर्मी और कैदी ने लगाया ऑटो-रिक्शा को धक्का

इस दौरान पुलिस प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई. जिन अपराधियों का पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, उन्हें सुरक्षित पुलिस वाहन के बजाय एक प्राइवेट ऑटो-रिक्शा से जेल ले जाया जा रहा था. स्थिति तब और हास्यास्पद हो गई जब अस्पताल के पास वह ऑटो खराब होकर बंद पड़ गया. ऑटो स्टार्ट न होने पर बीच सड़क पर पुलिसकर्मी और कैदी उसे धक्का लगाते हुए नजर आए. पुलिस की पकड़ में आए इन आरोपियों ने खुली चुनौती देते हुए चेतावनी दी है कि जेल से छूटने के बाद वे इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे.