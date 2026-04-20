Nalanda News: ऐसा क्या हुआ कि घोड़ी चढ़ने से पहले छोटू कुमार की उठ गई अर्थी? जानें पूरा मामला

Nalanda News: नालंदा के बिंद थाना क्षेत्र में स्थित अमावा गांव में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई. वह अपने एक दोस्त के 'तिलक' समारोह में शामिल होने आया था. गांव में इस बात की चर्चा तेज है कि बार-बालाओं के नृत्य प्रदर्शन के दौरान घटना हुआ. युवक का अपना 'तिलक' समारोह भी आज शाम ही होना था और उसकी शादी 27 अप्रैल को बिंद थाना क्षेत्र के ही छत्तरबीघा गांव में तय थी. लूट और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामलों के सिलसिले में वो पटना जिले के बाढ़ और बिहारशरीफ जेल में भी जा चुका था.

अचानक सुनाई दी गोली चलने की आवाज

मृतक की पहचान छोटू कुमार के रूप में हुई है, जो सरमेरा थाना क्षेत्र के गौसनगर गांव के निवासी उपेंद्र प्रसाद का 21 वर्षीय पुत्र था. मृतक के चचेरे भाई सूरज कुमार ने बताया कि वह अपने भाई के साथ एक दोस्त के 'तिलक' समारोह में शामिल होने के लिए अमावा गांव गया था. दूसरी मंजिल की छत पर पेशेवर नर्तकों द्वारा नृत्य-प्रस्तुति चल रही थी, तभी अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी. जब वह जांच करने के लिए ऊपर भागा, तो उसने पाया कि उसका भाई जमीन पर खून से लथपथ पड़ा है. उसने मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन घटनास्थल पर मौजूद सभी लोग तुरंत वहां से फरार गए.

यह भी पढ़ें: सुपौल के पिपरा नगर पंचायत में 6 करोड़ का घोटाला? RTI कार्यकर्ता के खुलासे से हड़कंप

Add Zee News as a Preferred Source

आवेदन मिलने पर होगी कार्रवाई

इसके बाद उसने परिवार के अन्य सदस्यों को बुलाया और उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सदर DSP नूरुल हक ने बताया कि पुलिस इस मामले की जांच सभी पहलुओं से कर रही है. आवेदन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी. पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार वालों को सौंप दिया गया है.

रिपोर्ट: ऋषिकेश, नालंदा