छात्रा की मौत पर सुलग उठा चंडी कॉलेज, छात्रों का हिंसक प्रदर्शन, नालंदा पुलिस ने दौड़ा-दौड़ा कर पीटा

Chandi College Death Row: नालंदा जिले के चंडी थाना क्षेत्र स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने 24 सितंबर, बुधवार की देर रात तक जमकर हंगामा किया. दरअसल, इसी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा सोनम कुमारी छत पर बैठी हुई थी किसी कारणवश में छत से नीचे गिर गई, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई. अपने सहयोगी को देख एक अन्य छात्रा शिखा कुमारी की भी तबीयत खराब हो गई.

छात्रों का कहना है कि सोनम कुमारी परीक्षा में कम अंक लाने के बाद तनाव में चल रही थी. जिसे आनन फानन में हायर सेंटर रेफर किया गया है. घटना के संबंध में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने एक और में कहा कि अगर प्रिंसिपल समय रहते अपनी गाड़ी जख्मी के लिए प्रोवाइड करते तो शायद उसकी जान बच सकती थी.

छात्र-छात्राओं ने कहा कि घटना के बाद उन लोगों ने कालेज प्रबंधन से जख्मी को अस्पताल ले जाने के लिए वाहन की मांग की, लेकिन प्रिंसिपल ने लापरवाही अपनाते हुए यह कहा कि हमारी गाड़ी गंदी हो जाएगी. छात्रा की मौत की खबर सुनकर सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने रेफरल अस्पताल चंडी में रात भर हंगामा किया और डीएसपी सुरक्षा के गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए. इतना ही नहीं छात्र-छात्राओं ने एक स्कूटी को भी आग के हवाले कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:दो हेलीपैड, एक भव्य मंच तैयार, आज खगड़िया दौरे पर रहेंगे सीएम नीतीश कुमार

छात्रों के इस हिंसक प्रदर्शन से पूरा स्वास्थ्य केंद्र पूरी रात रणक्षेत्र में तब्दील रहा. इस दौरान नालंदा पुलिस ने छात्र-छात्राओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा. छात्र छात्राओं की सिर्फ एक ही मांग है लापरवाह दोषी प्रिंसिपल गोपालनंदन के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए. घटना की जानकारी मिलने पर पूरा नालंदा जिला पुलिस महकमा रेफरल अस्पताल पहुंचकर उग्र छात्र-छात्राओं को समझने की कोशिश की.

रिपोर्ट: ऋषिकेश

यह भी पढ़ें: भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग का बड़ा मामला, 39 छात्रों पर कार्रवाई

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!