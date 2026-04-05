Nalanda Crime: नालंदा में 36 घंटे में दो गोलीकांड, उगावां पंचायत में दहशत का माहौल

Nalanda Crime News: नालंदा जिले के अस्थावां थाना क्षेत्र में महज 36 घंटे के अंदर दो अलग-अलग गोलीबारी की घटनाओं से उगावां पंचायत में दहशत का माहौल है. एक ओर वर्चस्व की लड़ाई में दो गुट आमने-सामने आ गए, तो दूसरी ओर जमीन पर मिट्टी भराई के विवाद में अपराधियों ने एक किसान को गोली मार दी. पहली घटना चकपर गांव की है, जहां आपसी वर्चस्व को लेकर दो गुटों के बीच जमकर गोलीबारी और रोड़ेबाजी हुई. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

विवाद ने लिया हिंसक रूप

वहीं, दूसरी घटना उगावां गांव में सामने आई, जहां जमीन पर मिट्टी भराई को लेकर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. बताया जा रहा है कि साइबर अपराध से जुड़े करीब 10 लोगों ने किसान जयराम महतो पर पहले लाठी-डंडों से हमला किया और फिर उसके पैर में गोली मार दी. जख्मी के परिजनों के अनुसार, एक दिन पहले ही मिट्टी भराई को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें रंगदारी की भी मांग की गई थी. शनिवार को जब जयराम महतो अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी आरोपियों ने हमला कर दिया.

यह भी पढ़ें: 'जमीन मेरी है, पर पैरों के नीचे अपनी मिट्टी भी नहीं', गया के किसान का दर्द समझिए

Add Zee News as a Preferred Source

घटना के बाद घायल किसान को आनन-फानन में इलाज के लिए मॉडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है.लगातार हो रही गोलीबारी की घटनाओं से इलाके में दहशत का माहौल है. फिलहाल पुलिस दोनों मामलों की जांच में जुटी है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

रिपोर्ट: ऋषिकेश, नालंदा