Nalanda News: CM नीतीश के शहर में कानून-व्यवस्था फेल! बेखौफ बदमाशों ने सरेराह युवक को मारी तीन गोलियां

Nalanda Crime News: सीएम नीतीश कुमार के शहर नालंदा में बदमाशों के हौसले काफी बढ़े हुए नजर आ रहे हैं. इसी कड़ी में बेखौफ अपराधियों ने सोमवार (25 अगस्त) की शाम को एक युवक को सरेराह तीन गोलियां मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना दीपनगर थाना क्षेत्र के देवीसराय के पास की है. बताया जा रहा है कि सोमवार की देर शाम बदमाशों ने एक युवक को तीन गोलियां मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. जख्मी की पहचान सिलाव थाना क्षेत्र के बरनौसा गांव निवासी कुमार दीनबंधु के पुत्र 25 वर्षीय हर्ष कुमार के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों की मदद से उसे आनन-फानन में सदर अस्पताल बिहारशरीफ लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए रेफर कर दिया.

पीड़ित परिजनों ने बताया कि हर्ष इन दिनों रामचंद्रपुर स्थित बस स्टैंड के पास किराए के मकान में रह रहा था. देर शाम वह स्कूटी से बिहारशरीफ लौट रहा था. इसी दौरान देवीसराय के पास घात लगाए बदमाशों ने उसे रोककर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. गोली लगने से वह सड़क पर गिर पड़ा. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया. परिजनों का कहना है कि हर्ष का किसी से कोई विवाद नहीं था.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है. सदर डीएसपी नूरुल ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया है. उन्होंने कहा कि आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. वहीं इस घटना ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले में कानून-व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है.

रिपोर्ट- ऋषिकेश

