कर्तव्यनिष्ठा को सलाम! प्रसव पीड़ा में भी नहीं डिगीं DCLR रश्मि कुमारी, EVM जमा करने के बाद जन्मी बिटिया

Nalanda DCLR Rashmi Kumari: नालंदा में मातृत्व शक्ति का अद्भुत जज़्बा देखने को मिला. प्रसव पीड़ा के बावजूद डीसीएलआर रश्मि कुमारी ने निभाई चुनावी ड्यूटी, लोकतंत्र के महापर्व में कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल दिखाई. ईवीएम जमा करने के बाद ही अस्पताल और पहुंचीं एक बच्ची को जन्म दिया.

Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 11, 2025, 07:08 PM IST

नालंदा की DCLR रश्मि कुमारी ने गढ़ी मिसाल
Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नालंदा जिले में 6 नवंबर को पहले चरण के मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में संपन्न हुआ. इस सफलता के पीछे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही. मगर, इस चुनाव में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे जिले को गर्व से भर दिया, जब मातृत्व शक्ति ने प्रशासनिक निष्ठा की मिसाल पेश की.

दरअसल हिलसा अनुमंडल में पदस्थापित डीसीएलआर (भूमि सुधार उप समाहर्ता) रश्मि कुमारी ने प्रसव काल के अंतिम चरण में होते हुए भी अपने कर्तव्य का निर्वहन किया. इस्लामपुर विधानसभा में कुल 390 मतदान केंद्र (बूथ) बनाए गए थे और रश्मि कुमारी ने प्रसव पीड़ा की परवाह किए बिना सभी बूथों पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाया. जहां चुनावी ड्यूटी से बचने के लिए कई अधिकारी बहाने बनाते हैं.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

वहीं, डीसीएलआर रश्मि कुमारी ने प्रसव जैसी गंभीर अवस्था में भी लोकतंत्र के इस महापर्व को सर्वोच्च प्राथमिकता दी. उनकी यह जिम्मेदारी और जज्बा पूरे नालंदा जिले में चर्चा का विषय बन गया है. 

रश्मि कुमारी ने बताया कि यह उनका पहला चुनावी अनुभव था और वे इससे कुछ सीखने की इच्छा रखती थीं. उन्होंने कहा यह लोकतंत्र का महापर्व है. मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण प्रशासनिक कार्यों में कोई कमी रह जाए. प्रसव पीड़ा जरूर थी, लेकिन कर्तव्य पहले था. मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी वे तब तक डटी रहीं जब तक कि ईवीएम मशीनें नालंदा कॉलेज, बिहार शरीफ के संग्रह केंद्र में सुरक्षित जमा नहीं हो गईं. ईवीएम जमा करने के तुरंत बाद वे सीधे अस्पताल पहुंचीं, जहां उन्होंने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया. 

यह भी पढ़ें: लालू परिवार में क्या अब मीसा भारती नाराज हो गईं? वोटिंग के बीच आई तेज प्रताप की याद

उनकी इस समर्पण भावना की हर कोई सराहना कर रहा है. परिवार प्रशासनिक अधिकारी और आम जनता सभी उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं. रश्मि कुमारी की यह कहानी न केवल एक महिला अधिकारी की कर्तव्यनिष्ठा का प्रतीक है, बल्कि यह भी साबित करती है कि मातृत्व और सेवा भावना जब एक साथ आती हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है.

रिपोर्ट: ऋषिकेश

यह भी पढ़ें: Bihar Chunav 2025: दूसरे चरण के मतदान के बीच सीएम नीतीश कुमार JDU कार्यालय पहुंचे

bihar chunav 2025

