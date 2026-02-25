नालंदा में खूनी खेल: महज ₹5000 के लिए 17 साल के सौरव की हत्या, फोन कर बुलाया और सरेआम भून डाला

Bihar Crime News: बिहार के नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र में डंबरबीघा गांव के पास एक दुखद और दिल दहला देने वाली घटना हुई. 17 वर्षीय सौरव कुमार को महज 5000 रुपये के विवाद को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक के भाई ने बताया कि सौरव का किसी के ऊपर 5000 रुपये बकाया था. इस बकाया राशि को लेने के लिए सौरव को फोन करके घर से बाहर बुलाया गया. जैसे ही सौरव अपने दोस्त के साथ डंबरबीघा गांव के पास पहुंचा, तभी बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी.

हत्या की दर्दनाक घटना

गोली लगने के तुरंत बाद सौरव गंभीर रूप से घायल हो गया. हालांकि, सौरव का दोस्त बीच बचाव करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक बदमाश घटना को अंजाम देकर फरार हो चुके थे. घटना ने पूरे इलाके को दहलाकर रख दिया और परिजन सदमे में हैं. ग्रामीण और स्थानीय लोग घटना की गवाही दे रहे हैं कि यह हत्या पूर्व नियोजित और ठोस योजना के तहत की गई थी.

ये भी पढ़ें: पटना में डबल मर्डर: रिसेप्शन पार्टी में गोलियों से भूनकर दो सगे भाइयों की हत्या

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने संभाली स्थिति

घटना की सूचना मिलते ही राजगीर डीएसपी सुनील कुमार सिंह, राजगीर थानाध्यक्ष रमन कुमार और दीपनगर थाना अध्यक्ष राजमणि पावापुरी तुरंत बिम्स अस्पताल पहुंचे. उन्होंने उग्र परिजनों को शांत कराया और मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू कर दी. डीएसपी ने बताया कि यह हत्या पैसे के विवाद के कारण की गई और आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस सभी प्रयास कर रही है.

शव पोस्टमार्टम और एफएसएल जांच

पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, मौके पर एफएसएल टीम को बुलाकर सीन ऑफ क्राइम की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है और मामले की गहनता से जांच जारी है. घटना ने इलाके में सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं और लोगों में डर फैल गया है.

रिपोर्ट: ऋषिकेश कुमार