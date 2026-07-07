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नालंदा में सहयोग शिविर से लौट रहीं DM की गाड़ी कीचड़ में फंसी, ग्रामीणों ने धक्का देकर निकाला बाहर

Nalanda News: कार्यक्रम समाप्त होने के बाद डीएम का काफिला वापस लौट रहा था. इसी दौरान बराड़ा की कच्ची सड़क पर वाहन का पहिया कीचड़ में धंस गया. चालक ने गाड़ी निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 07, 2026, 06:49 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 06:49 PM IST
नालंदा में सहयोग शिविर से लौट रहीं DM की गाड़ी कीचड़ में फंसी, ग्रामीणों ने धक्का देकर निकाला बाहर
Image Credit: (Z News) नालंदा जिले की डीएम उदिता सिंह की कार कीचड़ में फंस गईSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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