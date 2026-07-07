/नालंदा में सहयोग शिविर से लौट रहीं DM की गाड़ी कीचड़ में फंसी, ग्रामीणों ने धक्का देकर निकाला बाहर

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सरकारी योजनाओं की समीक्षा और जनसमस्याओं के समाधान के लिए आयोजित सहयोग शिविर में शामिल होने नूरसराय प्रखंड के बराड़ा गांव पहुंचीं जिलाधिकारी उदिता सिंह मंगलवार को लौटने के दौरान खुद परेशानी में फंस गई. लगातार बारिश के कारण सड़क पर बने कीचड़ में उनकी गाड़ी फंस गई, जिससे काफिला कुछ देर के लिए रुक गया. ग्रामीणों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.
कार्यक्रम समाप्त होने के बाद डीएम का काफिला वापस लौट रहा था. इसी दौरान बराड़ा की कच्ची सड़क पर वाहन का पहिया कीचड़ में धंस गया. चालक ने गाड़ी निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बाद सुरक्षाकर्मियों के साथ मौजूद ग्रामीण भी वाहन को बाहर निकालने में जुट गए. काफी प्रयास के बाद गाड़ी को सुरक्षित कीचड़ से बाहर निकाल लिया गया और काफिला आगे बढ़ सका.
इस घटना ने बारिश के बाद ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की वास्तविक स्थिति उजागर कर दी. जिस रास्ते से होकर अधिकारी और आम लोग रोजाना गुजरते हैं, वहां जलजमाव और कीचड़ के कारण आवागमन प्रभावित हो रहा है.
मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि बरसात के मौसम में इस सड़क पर आवाजाही करना हमेशा चुनौती बना रहता है. घटना के दौरान ग्रामीणों ने जिस तत्परता से प्रशासन का सहयोग किया, उसकी भी चर्चा होती रही.
दरअसल, इस पंचायत में पंचायत सरकार भवन में आने जाने के लिए अभी तक रास्ता उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके कारण निजी जमीन से ही लोगों को आना जाना पड़ता है.
रिपोर्ट: ऋषिकेश