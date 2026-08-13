/नालंदा के DM ने मॉडल अस्पताल के 42 में से 41 डॉक्टरों का रोक दिया वेतन, जानें कारण

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Nalanda News: नालंदा के मॉडल सदर अस्पताल में बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर जिला प्रशासन और डॉक्टरों के बीच विवाद बढ़ गया है. बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं बनाने के कारण डीएम ने अस्पताल के 41 डॉक्टरों के वेतन पर रोक लगा दी है. अस्पताल में कुल 42 डॉक्टरों की तैनाती है, जिनमें से केवल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. राजीव रंजन का वेतन जारी किया गया है, क्योंकि वह नियमित रूप से बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाते हैं. वेतन रोके जाने से नाराज डॉक्टरों ने डीएम को पत्र लिखकर वेतन जारी करने और बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था खत्म करने की मांग की है.
मॉडल सदर अस्पताल में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के लिए अलग-अलग बायोमेट्रिक डिवाइस लगाए गए हैं. एक कमरे में करीब पांच बायोमेट्रिक मशीनें लगी हैं. मेडिकल स्टाफ नियमित रूप से अस्पताल पहुंचकर बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाता है और इसके बाद अपने काम में जुट जाता है. मेडिकल स्टाफ का कहना है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सरकार के निर्देश के अनुसार अनिवार्य है और इससे कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने में सहूलियत होती है. अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. राजीव रंजन भी समय पर पहुंचकर अपनी बायोमेट्रिक हाजिरी बनाते हैं. उनका कहना है कि अन्य डॉक्टर अस्पताल की व्यस्तता के कारण नियमित रूप से बायोमेट्रिक मशीन का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं.
वहीं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं बनाने वाले डॉक्टरों का कहना है कि रोस्टर के कारण उनकी ड्यूटी का समय निर्धारित नहीं रहता. अस्पताल में मरीजों की संख्या अधिक रहती है और ड्यूटी के दौरान मरीजों को छोड़कर बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाने जाना मुश्किल होता है. डॉक्टरों ने इस समस्या से प्रशासन को अवगत कराने की बात कही है. डॉ. आशीष रंजन और डॉ. कुमुद कुमार समेत अन्य चिकित्सकों ने वेतन रोकने के फैसले पर नाराजगी जताई है. डॉक्टर इस मामले को IMA और BHASA जैसे चिकित्सक संगठनों के सामने भी रखने की तैयारी में हैं.
नालंदा मॉडल अस्पताल पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, जहां आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ ICU की भी व्यवस्था है. डॉक्टरों की नाराजगी के बीच स्थानीय लोगों का कहना है कि डॉक्टरों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे यह स्पष्ट रहता है कि डॉक्टर अस्पताल में कब आते और कब जाते हैं. कुछ लोगों ने इसे डॉक्टरों की मनमानी से भी जोड़कर देखा, जबकि कुछ लोगों ने निजी प्रैक्टिस का मुद्दा भी उठाया है. फिलहाल 41 डॉक्टरों का वेतन रुकने के बाद मामला तूल पकड़ चुका है और जिला प्रशासन जहां बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है, वहीं डॉक्टर वेतन जारी करने और बायोमेट्रिक व्यवस्था में बदलाव की मांग पर अड़े हैं.
रिपोर्ट: विकास चौधरी