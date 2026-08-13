/नालंदा के DM ने मॉडल अस्पताल के 42 में से 41 डॉक्टरों का रोक दिया वेतन, जानें कारण

नालंदा मॉडल अस्पताल पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, जहां आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ ICU की भी व्यवस्था है. डॉक्टरों की नाराजगी के बीच स्थानीय लोगों का कहना है कि डॉक्टरों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे यह स्पष्ट रहता है कि डॉक्टर अस्पताल में कब आते और कब जाते हैं. कुछ लोगों ने इसे डॉक्टरों की मनमानी से भी जोड़कर देखा, जबकि कुछ लोगों ने निजी प्रैक्टिस का मुद्दा भी उठाया है. फिलहाल 41 डॉक्टरों का वेतन रुकने के बाद मामला तूल पकड़ चुका है और जिला प्रशासन जहां बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है, वहीं डॉक्टर वेतन जारी करने और बायोमेट्रिक व्यवस्था में बदलाव की मांग पर अड़े हैं.