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नालंदा के DM ने मॉडल अस्पताल के 42 में से 41 डॉक्टरों का रोक दिया वेतन, जानें कारण

Nalanda News: नालंदा के मॉडल सदर अस्पताल में बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं बनाने पर डीएम ने 42 में से 41 डॉक्टरों के वेतन पर रोक लगा दी है. वेतन रोके जाने से नाराज डॉक्टरों ने डीएम को पत्र लिखकर वेतन जारी करने और बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था खत्म करने की मांग की है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 13, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 11:44 AM IST
नालंदा के DM ने मॉडल अस्पताल के 42 में से 41 डॉक्टरों का रोक दिया वेतन, जानें कारण
Image Credit: नालंदा के DM ने मॉडल अस्पताल के 42 में से 41 डॉक्टरों का रोक दिया वेतन

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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