Nalanda News: जिस बेटी ने इसी साल मैट्रिक में पाई थी सफलता, मां के साथ कमरे में मिली उसकी लाश... हिरासत में पति

Nalanda Double Murder: नालंदा के खुदागंज थाना क्षेत्र के जेठऊना गांव में मंगलवार (21 अप्रैल) की देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक कमरे से मां-बेटी का शव बरामद किया गया. दोनों के गले पर स्पष्ट निशान मिलने से गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड में पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. मृतकों की पहचान संजय कुमार की 28 वर्षीय पत्नी सनीसा देवी और उनकी 14 वर्षीय पुत्री स्नेहा कुमारी के रूप में की गई है.

बेटी ने इसी साल पास की थी मैट्रिक की परीक्षा

मृतका की बहन सोनी देवी को गोतिया के लोगों ने फोन पर घटना की सूचना दी. जब परिजन मौके पर पहुंचे, तो कमरे के अंदर मां-बेटी का शव पड़ा हुआ था. परिजनों का आरोप है कि दोनों की गर्दन मरोड़कर हत्या की गई है. उन्होंने आशंका जताई है कि संपत्ति के लालच में किसी अन्य व्यक्ति ने इस वारदात को अंजाम दिया है. ग्रामीणों के बीच यह भी चर्चा है कि मृतका का पति मानसिक रूप से अस्वस्थ रहता है. हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. पुत्री स्नेहा कुमारी ने इसी वर्ष मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से सफलता हासिल की थी.

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गला दबाकर की गई हत्या!

हिलसा के डीएसपी टू कुमार ऋषिराज ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला गला दबाकर हत्या का प्रतीत होता है. पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा. पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर जांच में जुटी है और जल्द ही मामले का उद्भेदन करने का दावा किया है.

रिपोर्ट: ऋषिकेश, नालंदा