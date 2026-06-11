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Nalanda News: नॉर्मली आप सोचकर देखिए कि मैजिक गाड़ी में कितने लोग बैठ सकते हैं. 9 से 10 लोगों के बैठने की जगह होती है, लेकिन बिहार के नालंदा में मैजिक गाड़ी में 50 लोग बैठे और हरनौत से बिहारशरीफ भी पहुंच गए. मैजिक गाड़ी से यात्री निकलते गए और वहां मौजूद लोग देखते रह गए. जिसने भी यह सीन देखा, उसका माथा घूम गया. 25 लोग ऊपर बैठे हुए थे तो इतने ही लोग अंदर ठुसे हुए थे.
दरअसल, गाड़ी पर सवार सभी लोग हरनौत नगर पंचायत के सफाईकर्मी बताए जा रहे हैं. उनका कहना है कि उनके एक सहयोगी के साथ मारपीट हुई थी, जिसका इलाज बिहारशरीफ मॉडल अस्पताल में चल रहा है. घायल साथी का हालचाल जानने के लिए दर्जनों सफाईकर्मी एक साथ अस्पताल पहुंच गए.
इन लोगों का अस्पताल पहुंचने का तरीका चर्चा का विषय बन गया. करीब 25 लोग गाड़ी के अंदर और 25 लोग छत पर बैठकर बीस किलोमीटर का सफर तय करते हुए बिहारशरीफ पहुंच गए. सड़क पर चल रहे लोग भी इस नजारे को देखकर हैरान रह गए.
मैजिक चालक ने भी माना कि उसकी गाड़ी पर 40 से 50 लोग सवार थे. चालक के मुताबिक, यह गाड़ी हरनौत से गोनावा रोड तक भाड़े पर चलती है. हालांकि, इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों को बैठाकर सफर कराना नियमों के खिलाफ है और किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकता था.
खैर, साथी के प्रति हमदर्दी तो अच्छी बात है, लेकिन 9 सीट की गाड़ी में 50 लोगों का सफर न सिर्फ ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाता है, बल्कि जान जोखिम में डालने जैसा भी है. गनीमत रही कि यह सफर सुरक्षित रहा, वरना एक छोटी सी लापरवाही बड़ा हादसा बन सकती थी.
रिपोर्ट: ऋषिकेश