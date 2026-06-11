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जिसने भी देखा उसका माथा घूम गया! अंदर 25 और छत पर भी इतने ही यात्री, मैजिक गाड़ी 50 यात्रियों को लेकर पहुंची अस्पताल

Nalanda Latest News: नालंदा जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे. जिस मैजिक गाड़ी में महज 9 से 10 लोगों के बैठने की क्षमता है, उस पर करीब 50 लोग सवार होकर हरनौत से बिहारशरीफ मॉडल अस्पताल पहुंच गए.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 11, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 03:53 PM IST
जिसने भी देखा उसका माथा घूम गया! अंदर 25 और छत पर भी इतने ही यात्री, मैजिक गाड़ी 50 यात्रियों को लेकर पहुंची अस्पताल
Image Credit: 9 सीटर मैजिक को बना दिया 50 सीटर बस

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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