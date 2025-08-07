Nalanda News: 2 अगस्त को गायब हुए होटल व्यवसाई का धनायन नदी से मिला शव, गर्दन काटकर की गई हत्या!
Nalanda  

Nalanda News: 2 अगस्त को गायब हुए होटल व्यवसाई का धनायन नदी से मिला शव, गर्दन काटकर की गई हत्या!

Nalada Crime News: मृतक की पहचान सरमेरा थाना क्षेत्र के गौसनगर निवासी गिरबल (24 वर्षीय) के रूप में हुई है. पीड़ित परिजनों का आरोप है कि समय पर पुलिस कुछ कार्रवाई करती तो गिरबल की जान बचाई जा सकती थी.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 07, 2025, 06:18 AM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Nalada Hotel Businessman Murder: सीएम नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में एक बार फिर से पुलिस की नाकामी की वजह से एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी. यहां एक होटल व्यवसाई बीती 02 अगस्त को लापता हो गया था. अब उसका शव धनायन नदी से बरामद हुआ है. शव को देखकर लगता है कि गला रेतकर हत्या की गई है. डेडबॉडी के अन्य हिस्सों पर भी चोट के निशान हैं. डेडबॉडी को देखकर साफ पता चलता है कि बदमाशों ने हत्या करने से पहले उसे बहुत टॉर्चर किया होगा. शव मिलने पर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. पीड़ित परिजन इसे पुलिस का फेलियर बता रहे हैं. यह घटना सरमेरा थाना क्षेत्र के गौसनगर की है.

बताया जा रहा है कि सरमेरा थाना क्षेत्र के गौसनगर निवासी 24 वर्षीय गिरबल कुमार का 02 अगस्त को अपहरण हो गया था. परिजनों ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करई थी. पीड़ित परिजनों ने इस मामले में DGP तक से मुलाकात की थी, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन पर कोई असर नहीं हुआ. पुलिस युवक का पता लगाने में नाकाम रही और अब उसका शव मिला है. शव की गर्दन रेती हुई थी और शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी मिले हुआ. परिजनों का आरोप है कि समय पर पुलिस कुछ कार्रवाई करती तो गिरबल की जान बचाई जा सकती थी. गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर विरोध जताया. मौके पर सरमेरा, बिंद और अस्थावां थाने की पुलिस पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है. 

ये भी पढ़ें- पटना में नेपाली लड़की का बलात्कार, घटना से हिल गया बिहार!

मृतक गिरबल के बड़े भाई इंद्रजीत कुमार ने 3 अगस्त को अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि 2 अगस्त की रात गिरबल चार दोस्तों के साथ घर के पास पार्टी कर रहा था और देर रात घर लौटने की बात कहकर रुका रहा. इसके बाद से वह लापता हो गया. दोस्तों ने पूछताछ में घटना से अनभिज्ञता जताई. वही मृतक के परिजनो ने 4 अगस्त को जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक और dgp से मुलाकात कर घटना की पूरी जानकारी जी थी. उसमें पाली जाने बताया था कि गिरबल ने अपने दो दोस्तों को पांच लाख और डेढ़ लाख रुपए उधार दिए थे.

रिपोर्ट- ऋषिकेश

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी.

Nalanda News

;