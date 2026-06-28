Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Nalanda  
  • /नालंदा: शादी में गया था परिवार, इधर 8 ताले तोड़कर 50 लाख के गहने और 1:5 लाख कैश ले गए चोर

नालंदा: शादी में गया था परिवार, इधर 8 ताले तोड़कर 50 लाख के गहने और 1:5 लाख कैश ले गए चोर

Nalanda News: बिहार के नालंदा जिले के हरनौत थाना क्षेत्र के माधोपुर-सबनहुआ गांव में अज्ञात चोरों ने एक बंद घर से करीब 51 लाख 50 हजार रुपये के सोने-चांदी के जेवरात और नकदी की चोरी कर ली. मकान मालिक शादी समारोह में गए थे.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 28, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 01:37 PM IST
नालंदा: शादी में गया था परिवार, इधर 8 ताले तोड़कर 50 लाख के गहने और 1:5 लाख कैश ले गए चोर
Image Credit: ZEE MEDIASource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
शादी में गया था परिवार, इधर 8 ताले तोड़कर 50 लाख के गहने और 1:5 लाख कैश ले गए चोर
Nalanda News6 min ago
2
Education Minister Mithilesh Tiwari32 min ago
3
Bagaha News42 min ago
4
Gopalganj news53 min ago
5
Madhubani News1 hr ago