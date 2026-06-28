/नालंदा: शादी में गया था परिवार, इधर 8 ताले तोड़कर 50 लाख के गहने और 1:5 लाख कैश ले गए चोर

घटना हरनौत थाना क्षेत्र के माधोपुर-सबनहुआ गांव की है. मकान मालिक अवधेन्द्र सिंह अपने परिवार के साथ कल्याण बिगहा गांव में अपने भांजे की शादी समारोह में शामिल होने गए थे. देर रात जब वे घर लौटे तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला. घर के अंदर पहुंचने पर दो कमरों समेत कुल आठ ताले टूटे हुए थे और पूरा सामान बिखरा पड़ा था. इसके बाद उन्होंने तुरंत डायल-112 पर सूचना दी.