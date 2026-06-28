/नालंदा: शादी में गया था परिवार, इधर 8 ताले तोड़कर 50 लाख के गहने और 1:5 लाख कैश ले गए चोर

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Nalanda News: बिहार के नालंदा जिले के हरनौत में चोरों ने बंद घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये की चोरी की वारदात को अंजाम दिया. अज्ञात चोरों ने घर के आठ ताले तोड़कर करीब 51 लाख 50 हजार रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवरात और कैश पर हाथ साफ कर दिया. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
घटना हरनौत थाना क्षेत्र के माधोपुर-सबनहुआ गांव की है. मकान मालिक अवधेन्द्र सिंह अपने परिवार के साथ कल्याण बिगहा गांव में अपने भांजे की शादी समारोह में शामिल होने गए थे. देर रात जब वे घर लौटे तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला. घर के अंदर पहुंचने पर दो कमरों समेत कुल आठ ताले टूटे हुए थे और पूरा सामान बिखरा पड़ा था. इसके बाद उन्होंने तुरंत डायल-112 पर सूचना दी.
शिक्षक रवि कुमार के अनुसार, चोरों ने महज छह घंटे के अंदर ही बंद घर को अपना निशाना बनाया. अटैची, पेटी, संदूक, गोदरेज और बक्सों के ताले तोड़कर करीब 50 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर लिए. इसके अलावा डेढ़ लाख रुपये नकद भी चोर अपने साथ ले गए.
सूचना मिलते ही हरनौत थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आसपास के CCTV फुटेज तथा अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है. मौके पर FSL और डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया है.
रिपोर्ट: ऋषिकेश कुमार