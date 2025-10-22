Nalanda News: नालंदा में दीपावली पर भारी बवाल, जमकर हुआ पथराव, कई घायल

Nalanda Crime News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में दीपावली के दिन कट्टरपंथियों ने जमकर बबाल मचाया. यहां पटाखे की एक चिंगारी के कारण जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. जानकारी के मुताबिक, गिरियक थानाक्षेत्र के सतौआ गांव में पटाखें फोड़ने के मामूली बात पर 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव हो गया. बताया जा रहा है कि सतौआ गांव में सामुदायिक भवन के पास कुछ बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे. इसी दौरान पटाखे की एक चिंगारी दूसरे समुदाय के घर के पास जा गिरी, इससे नाराज दूसरे समुदाय के लोग भड़क गए और उग्र हो गए.

पटाखे की चिंगारी से नाराज लोग लाठी-डंडे लेकर पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे. जिसके बाद दोनों पक्षों में पत्थरबाजी शुरू हो गई. इस घटना में लगभग आधे दर्जन लोग जख्मी है. घटना की सूचना मिलते ही गिरियक पुलिस की टीम दल बल के साथ मौके पर पहुंची. फिलहाल पुलिस मामले को संभालने में जुटी है. गिरियक थानाअध्यक्ष श्रीकांत कुमार ने बताया कि पटाखे फोड़ने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था. पुलिस ने मामला संभाल लिया है. फिलहाल पुलिस गांव में कैंप कर रही है. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हालांकि, वायरल वीडियो की पुष्टि की जी मीडिया नहीं करता है.

उधर वेना थाना क्षेत्र के कोरनामा गांव में दिपावली की रात को लूटपाट की घटना सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, हथियारबंद कुछ बदमाशों ने सुरेंद्र प्रसाद के घर पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया. इस दौरान विरोध करने पर परिजनों के साथ मारपीट भी की गई. पीड़ित परिवार ने अब पुलिस में मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में छापेमारी करने में जुटी है.

