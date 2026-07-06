/सड़क किनारे तड़प रहा था घायल और भीड़ बना रही थी वीडियो, JDU सांसद ने देखते ही रोकी गाड़ी, पहुंचाया अस्पताल

नालंदा से जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उनके एक काम को लेकर काफी चर्चा हो रही है. लोग उन्हें देवदूत, फरिश्ता आदि नामों से नवाज रहे हैं. दरअसल, नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र के गोलापर गांव के पास रविवार (5 जुलाई) की शाम को एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया था. हादसे के बाद वह करीब आधे घंटे तक सड़क पर तड़पता रहा. घटनास्थल पर मौजूद लोग उसकी मदद करने की बजाय तमाशा देख रहे थे. अधिकांश लोग अपने मोबाइल से फोटो और वीडियो बनाने में व्यस्त थे. इसी दौरान जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार वहां से गुजरे. उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी से घायल को अस्पताल पहुंचाया.