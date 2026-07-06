/सड़क किनारे तड़प रहा था घायल और भीड़ बना रही थी वीडियो, JDU सांसद ने देखते ही रोकी गाड़ी, पहुंचाया अस्पताल

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नालंदा से जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उनके एक काम को लेकर काफी चर्चा हो रही है. लोग उन्हें देवदूत, फरिश्ता आदि नामों से नवाज रहे हैं. दरअसल, नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र के गोलापर गांव के पास रविवार (5 जुलाई) की शाम को एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया था. हादसे के बाद वह करीब आधे घंटे तक सड़क पर तड़पता रहा. घटनास्थल पर मौजूद लोग उसकी मदद करने की बजाय तमाशा देख रहे थे. अधिकांश लोग अपने मोबाइल से फोटो और वीडियो बनाने में व्यस्त थे. इसी दौरान जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार वहां से गुजरे. उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी से घायल को अस्पताल पहुंचाया.
समय से इलाज मिलने पर घायल की हालत अब स्थिर बताई जा रही है. जख्मी युवक की पहचान मघड़ा खारजम्मा गांव निवासी सूरज कुमार के रूप में हुई है. सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने घायल का प्राथमिक उपचार किया. स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना रेफर कर दिया. जानकारी के मुताबिक, सांसद कौशलेंद्र कुमार एकंगरसराय से एक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे. रास्ते में जब उन्हें भीड़ दिखी तो उन्होंने तत्काल अपना वाहन रुकवाकर घटना की जानकारी ली. जब पता चला कि सड़क दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल है, तो उन्होंने बिना देर किए अपने अंगरक्षको की मदद से युवक को अपनी गाड़ी में बैठाकर उसे बिहारशरीफ सदर अस्पताल पहुंचाया था.
सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करना सबसे बड़ा मानव धर्म है. समय पर अस्पताल पहुंचाने से किसी की जान बचाई जा सकती है. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हादसे के बाद तमाशबीन बनने के बजाय घायल को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में सहयोग करें. सांसद ने कहा कि वक्त रहते जख्मी को अस्पताल पहुंचाने के कारण ही आज उसकी जान बच सकी है. सांसद के इस सराहनीय कार्य की इलाके में खूब चर्चा हो रही है.
रिपोर्ट- ऋषिकेश