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सड़क किनारे तड़प रहा था घायल और भीड़ बना रही थी वीडियो, JDU सांसद ने देखते ही रोकी गाड़ी, पहुंचाया अस्पताल

Nalanda News: जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को तुरंत अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया. समय से इलाज मिलने पर उसकी जान बचाई जा सकी. जेडीयू सांसद ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हादसे के बाद तमाशबीन बनने के बजाय घायल को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में सहयोग करें.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jul 06, 2026, 05:53 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:53 AM IST
सड़क किनारे तड़प रहा था घायल और भीड़ बना रही थी वीडियो, JDU सांसद ने देखते ही रोकी गाड़ी, पहुंचाया अस्पताल
Image Credit: सांसद कौशलेंद्र कुमार ने दिखाई इंसानियत (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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