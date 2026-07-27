/कभी नाम लेकर चिढ़ाते थे लोग, आज कॉमनवेल्थ में कांस्य जीतने के बाद दुनिया में चमक रहा नालंदा का लाल

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जिसे कभी लोग दिव्यांगता के नाम पर चिढ़ाते थे, जिसे लोगों ने काला पत्थर समझकर नजरअंदाज कर दिया. आज वही झंडू कुमार अपनी मेहनत और हौसले के दम पर हीरा बनकर पूरी दुनिया में चमक रहा है. नालंदा के हरनौत की मिट्टी में पले-बढ़े अंतरराष्ट्रीय पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीतकर भारत के साथ-साथ बिहार, नालंदा और अपने गृह प्रखंड हरनौत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है. पुरुष हैवीवेट वर्ग में 190 किलोग्राम वजन उठाकर झंडू ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. उनकी इस सफलता के बाद पूरे नालंदा में खुशी की लहर है. लेकिन इस कामयाबी के पीछे संघर्ष की ऐसी कहानी है, जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं.
कभी सब्जी बेचकर परिवार का पेट पाला
कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाले नालंदा के इस लाल की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है. बचपन में पोलियो ने झंडू कुमार के शरीर को कमजोर जरूर किया, लेकिन उनके हौसले को नहीं तोड़ पाया. दिव्यांग होने के कारण कभी लोग उन्हें चिढ़ाते थे, ताने मारते थे, लेकिन झंडू ने समाज की बातों की परवाह नहीं की और अपनी मेहनत को हथियार बना लिया. कभी सब्जी बेचकर परिवार का पेट पाला तो कभी ई-रिक्शा चलाकर अपना जीवन गुजारा. सीमित संसाधनों और आर्थिक तंगी के बीच भी झंडू ने पावरलिफ्टिंग का अभ्यास जारी रखा.
आज उसी संघर्ष का नतीजा है कि झंडू कुमार ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 190 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया. झंडू कुमार की उपलब्धियां सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स तक सीमित नहीं हैं. वह विश्व पैरा पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और विश्व रैंकिंग में शीर्ष खिलाड़ियों के बीच अपनी जगह बना चुके हैं. एशियाई स्तर पर भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है. वर्षों की कड़ी मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास ने आज उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच का सितारा बना दिया है.
परिवार की सरकार से मांग, झंडू को सरकारी नौकरी दी जाए
नालंदा लक्ष्य खेल एकेडमी के अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने झंडू कुमार को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि बिहार के पैरा खेलों के इतिहास में गौरवपूर्ण अध्याय है. उन्होंने कहा कि झंडू ने यह साबित कर दिया है कि अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी चुनौती इंसान की मंजिल नहीं रोक सकती. लेकिन देश के लिए मेडल जीतने वाले इस खिलाड़ी की निजी जिंदगी आज भी संघर्षों से भरी हुई है.
जिस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन किया, उसके माता-पिता आज भी हरनौत बाजार में झोपड़ीनुमा मकान में रहने और सब्जी बेचकर गुजर-बसर करने को मजबूर हैं. परिवार का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन और जन प्रतिनिधियों की ओर से उन्हें अब तक कोई ठोस मदद नहीं मिली है. झंडू कुमार के माता-पिता का कहना है कि बेटे की सफलता पर उन्हें गर्व है, लेकिन सरकार से उनकी मांग है कि झंडू को सरकारी नौकरी दी जाए, ताकि वह अपने परिवार के साथ सम्मानजनक जीवन जी सके.
'बुनियादी सुविधाएं और बेहतर प्रशिक्षण मिले तो'
विडंबना देखिए, जिस हरनौत की धरती ने बिहार को मुख्यमंत्री और देश को केंद्रीय मंत्री देने वाले नीतीश कुमार जैसे नेता दिए, उसी मिट्टी से निकले झंडू कुमार ने भी आज कॉमनवेल्थ गेम्स में इतिहास रचकर देश और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है. लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक जीतने वाले इस खिलाड़ी के परिवार की आर्थिक स्थिति आज भी बदहाल है. इतना ही नहीं, हरनौत का एकमात्र स्टेडियम भी बदहाली का शिकार है. इसी मैदान में झंडू कुमार समेत इलाके के सैकड़ों खिलाड़ी अभ्यास करते हैं. खिलाड़ियों का कहना है कि अगर बुनियादी सुविधाएं और बेहतर प्रशिक्षण मिले तो नालंदा की धरती से और भी कई प्रतिभाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकती हैं.
झंडू कुमार की कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की सफलता की कहानी नहीं, यह उस जज्बे की कहानी है, जिसने दिव्यांगता को कमजोरी नहीं बनने दिया. यह उस संघर्ष की कहानी है, जिसमें गरीबी भी हौसले को हरा नहीं सकी. कभी जिसे लोग चिढ़ाते थे. आज वही झंडू कुमार पूरे हरनौत की पहचान बन चुके हैं. कभी काला पत्थर समझे गए झंडू आज अपनी मेहनत के दम पर हीरा बनकर पूरी दुनिया में चमक रहे हैं. कॉमनवेल्थ का कांस्य पदक उनके संघर्ष का सम्मान है और अब जरूरत है कि सरकार भी इस अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी के संघर्ष को पहचाने और उसे वह सम्मान और सुविधा दे, जिसका वह हकदार है.
रिपोर्ट: ऋषिकेश