/कभी नाम लेकर चिढ़ाते थे लोग, आज कॉमनवेल्थ में कांस्य जीतने के बाद दुनिया में चमक रहा नालंदा का लाल

'बुनियादी सुविधाएं और बेहतर प्रशिक्षण मिले तो'

विडंबना देखिए, जिस हरनौत की धरती ने बिहार को मुख्यमंत्री और देश को केंद्रीय मंत्री देने वाले नीतीश कुमार जैसे नेता दिए, उसी मिट्टी से निकले झंडू कुमार ने भी आज कॉमनवेल्थ गेम्स में इतिहास रचकर देश और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है. लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक जीतने वाले इस खिलाड़ी के परिवार की आर्थिक स्थिति आज भी बदहाल है. इतना ही नहीं, हरनौत का एकमात्र स्टेडियम भी बदहाली का शिकार है. इसी मैदान में झंडू कुमार समेत इलाके के सैकड़ों खिलाड़ी अभ्यास करते हैं. खिलाड़ियों का कहना है कि अगर बुनियादी सुविधाएं और बेहतर प्रशिक्षण मिले तो नालंदा की धरती से और भी कई प्रतिभाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकती हैं.