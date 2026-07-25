Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Nalanda  
  • /नालंदा के झंडू कुमार ने कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता कांस्य, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई

नालंदा के झंडू कुमार ने कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता कांस्य, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई

नालंदा और हरनौत का नाम अंतरराष्ट्रीय मंच पर रौशन कर दिया है. पुरुष हैवीवेट वर्ग में 190 किलोग्राम भार उठाकर उन्होंने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 25, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 03:46 PM IST
नालंदा के झंडू कुमार ने कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता कांस्य, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई
Image Credit: कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीतकर झंडू कुमार ने बढ़ाया बिहार का मान

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पटना के मनेर में बड़ा हादसा: ऑटो गड्ढे में गिरा, करंट फैलने से 3 यात्रियों की मौत
patna accident36 min ago
2
Jharkhand news1 hr ago
3
Samrat Sarkar 100 days Complete1 hr ago
4
Tejashwi Yadav2 hrs ago
5
Sasaram School Bus Accident2 hrs ago