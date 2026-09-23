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कर्मा पूजा के दिन नालंदा में मातम: नदी-तालाब में डूबने से बच्ची, महिला और युवक की मौत

Nalanda News: नालंदा में कर्मा पूजा के दिन अलग-अलग थाना क्षेत्रों में डूबने की तीन दर्दनाक घटनाएं सामने आईं। गोइठवा नदी में स्नान के दौरान महिला और बच्ची की मौत हो गई, जबकि तालाब से मिट्टी लाने गए युवक की डूबने से जान चली गई.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 23, 2026, 06:40 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 06:40 AM IST
कर्मा पूजा के दिन नालंदा में मातम: नदी-तालाब में डूबने से बच्ची, महिला और युवक की मौत
Image Credit: नालंदा में नदी-तालाब में डूबने से बच्ची, महिला और युवक की मौत (ZEE MEDIA)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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