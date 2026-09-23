/कर्मा पूजा के दिन नालंदा में मातम: नदी-तालाब में डूबने से बच्ची, महिला और युवक की मौत

मिट्टी लाने के दौरान तालाब में डूबा युवक

वहीं, दूसरी घटना नगरनौसा थाना क्षेत्र के बल्धा गांव की है. यहां 19 वर्षीय दिलखुश कुमार कर्मा पूजा के लिए तालाब से मिट्टी लाने गया था. परिजनों के मुताबिक, दिलखुश की बहन ने अपने भाई की लंबी उम्र के लिए कर्मा पूजा का व्रत रखा था. पूजा के लिए मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी लाने के दौरान पैर फिसलने से दिलखुश तालाब में जा गिरा. गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई.