/कर्मा पूजा के दिन नालंदा में मातम: नदी-तालाब में डूबने से बच्ची, महिला और युवक की मौत

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Nalanda News: बिहार के नालंदा जिले में कर्मा पूजा के दिन अलग-अलग थाना क्षेत्रों में डूबने की तीन दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं. इन हादसों में एक बच्ची, एक महिला और एक युवक की मौत हो गई. पहली घटना रहुई थाना क्षेत्र के बसानपुर और कुवरडीह गांव के पास गोइठवा नदी की है, जबकि दूसरी घटना नगरनौसा थाना क्षेत्र के बल्धा गांव की है. हादसों के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया.
गोइठवा नदी में दो की मौत
रहुई थाना क्षेत्र की गोइठवा नदी में कर्मा पूजा को लेकर स्नान करने गई 42 वर्षीय राधा देवी और 7 वर्षीय नंदनी कुमारी की डूबने से मौत हो गई. बताया जाता है कि बसानपुर गांव की रहने वाली राधा देवी और कुवरडीह गांव की नंदनी कर्मा पूजा को लेकर गोइठवा नदी में नहाने गई थीं. इसी दौरान दोनों गहरे पानी में चली गईं और डूबने से उनकी मौत हो गई.
मिट्टी लाने के दौरान तालाब में डूबा युवक
वहीं, दूसरी घटना नगरनौसा थाना क्षेत्र के बल्धा गांव की है. यहां 19 वर्षीय दिलखुश कुमार कर्मा पूजा के लिए तालाब से मिट्टी लाने गया था. परिजनों के मुताबिक, दिलखुश की बहन ने अपने भाई की लंबी उम्र के लिए कर्मा पूजा का व्रत रखा था. पूजा के लिए मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी लाने के दौरान पैर फिसलने से दिलखुश तालाब में जा गिरा. गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई.
तीन मौतों से इलाके में पसरा मातम
घटनाओं की सूचना मिलते ही संबंधित थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया है. एक ही दिन में डूबने की तीन घटनाओं से इलाके में मातम पसरा हुआ है. वहीं, हादसों के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
रिपोर्ट: ऋषिकेश कुमार