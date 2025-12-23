जब हम अपनी बोलियों के साथ पर्दे पर आते हैं तो संवाद नहीं, पूरा जीवन बोलता है - मनोज भावुक

Nalanda Literature Festival 2025: जब हम अपनी बोलियों के साथ पर्दे पर आते हैं तो संवाद नहीं, पूरा जीवन बोलता है. 'Words to Screen' की यह यात्रा तभी सार्थक होगी, जब भारतीय सिनेमा भाषाई विविधता को अपनी ताकत माने और हर शब्द, हर बोली को उसकी पूरी गरिमा के साथ स्क्रीन पर स्थान दे. यही सिनेमा को अधिक लोकतांत्रिक, समावेशी और भारतीय बनाएगा. यह बातें राजगीर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित पाँच दिवसीय (21-25 दिसंबर) 'नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल (NLF) 2025' में भोजपुरी सिनेमा के इतिहासकार और प्रख्यात फिल्म गीतकार मनोज भावुक ने कही.

भाषाई विविधता और भोजपुरी का स्थान

इस सत्र से पहले, "Beyond Bolis, we are languages" में भी मुख्य वक्ता के रूप में मनोज भावुक ने भोजपुरी भाषा के साथ भेदभाव पर खुलकर बोला. लिपि के बहाने पर उन्होंने कहा कि जब एक देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं; यथा - संस्कृत, मराठी, नेपाली, संथाली, अब डोगरी और मणिपुरी आदि संवैधानिक मान्यता प्राप्त कर सकती हैं, तो अपनी प्राचीन लिपि कैथी और महाजनी को छोड़कर देवनागरी को अपनाने वाली तीस करोड़ लोगों की भाषा भोजपुरी के साथ सौतेला व्यवहार कोई सरकार अथवा संसद कैसे कर सकता है?

कलाकारों की राय और अनुभव

'Words to Screen' सत्र के मुख्य आकर्षक और अपने ठेठ अंदाज व संजीदा अभिनय के लिए जाने जाने वाले अभिनेता संजय मिश्रा ने कहा कि मैं स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता. सीन, सिचुएशन और किरदार को समझता हूं और उसे जीता हूं. उन्होंने कई फिल्मों के उदाहरण देकर अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया. वहीं इम्पा के अध्यक्ष एवं निर्माता अभय सिन्हा ने कहा कि मैंने अनेक विषयों पर लगभग डेढ़ सौ फिल्में बनाईं. इनमें कई फिल्में सीमित बजट में भी अन्य भाषा की फिल्मों से बेहतर या तुलनीय हैं. उन्होंने भोजपुरी क्षेत्र के हिंदी में स्थापित अभिनेताओं से अपनी मातृभाषा में काम करने की अपील की.

आयोजन और उद्घाटन

इस सत्र को सुप्रसिद्ध लेखक पंकज दुबे ने मॉडरेट किया. एनएलएफ की आयोजक डी आलिया और गंगा कुमार ने अतिथियों का स्वागत-सम्मान करते हुए स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र प्रदान किया. इस पाँच दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया. कार्यक्रम में सांसद डॉ. सोनल मानसिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद डॉ. शशि थरूर, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सचिन चतुर्वेदी, नव नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सिद्धार्थ सिंह, आईपीएस अमित लोढ़ा और ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्वीडन, वियतनाम, श्रीलंका और जापान से आए बौद्ध भिक्षु सहित देश-विदेश से कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे.

