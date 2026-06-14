/Nalanda Love Story: 3 बच्चों की मां का 12 साल छोटे युवक पर आया दिल, रात के अंधेरे में पकड़ाई तो पति ने करा दी शादी

Nalanda Love Story: नालंदा जिले के खुदागंज थाना के कटवारसलपुर गांव में एक अनोखी प्रेम कहानी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. यहां तीन बच्चों की मां ने अपने से 12 साल छोटे प्रेमी से मंदिर में शादी रचा ली. खास बात यह रही कि शादी के दौरान महिला का पति, बच्चे, युवक के परिजन और ग्रामीण भी मौजूद रहे. मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में इसकी चर्चा हो रही है. बताया जा रहा है कि महिला को प्रेमी के साथ रात के अंधेरे में पकड़ा गया था. कहा जा रहा है कि शुक्रवार (12 जून) की रात को गांव वालों ने दोनों को एक साथ देखा गया था. इसके बाद लोगों ने पुलिस बुला लिया था.