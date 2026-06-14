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Nalanda Love Story: 3 बच्चों की मां का 12 साल छोटे युवक पर आया दिल, रात के अंधेरे में पकड़ाई तो पति ने करा दी शादी

Nalanda Love Story: खुदागंज थाना के कटवारसलपुर गांव में तीन बच्चों की मां ने अपने से 12 साल छोटे प्रेमी से मंदिर में शादी रचा ली. शुक्रवार (12 जून) की रात को गांव वालों ने दोनों को एक साथ देखा गया था.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jun 14, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 12:45 PM IST
Nalanda Love Story: 3 बच्चों की मां का 12 साल छोटे युवक पर आया दिल, रात के अंधेरे में पकड़ाई तो पति ने करा दी शादी

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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