/Nalanda Love Story: 3 बच्चों की मां का 12 साल छोटे युवक पर आया दिल, रात के अंधेरे में पकड़ाई तो पति ने करा दी शादी

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Nalanda Love Story: नालंदा जिले के खुदागंज थाना के कटवारसलपुर गांव में एक अनोखी प्रेम कहानी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. यहां तीन बच्चों की मां ने अपने से 12 साल छोटे प्रेमी से मंदिर में शादी रचा ली. खास बात यह रही कि शादी के दौरान महिला का पति, बच्चे, युवक के परिजन और ग्रामीण भी मौजूद रहे. मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में इसकी चर्चा हो रही है. बताया जा रहा है कि महिला को प्रेमी के साथ रात के अंधेरे में पकड़ा गया था. कहा जा रहा है कि शुक्रवार (12 जून) की रात को गांव वालों ने दोनों को एक साथ देखा गया था. इसके बाद लोगों ने पुलिस बुला लिया था.
सूचना मिलने पर खुदागंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को पूछताछ के लिए थाने ले गई. थाने में दोनों पक्षों के परिजन और ग्रामीण भी पहुंचे. पूछताछ के दौरान युवक ने महिला के साथ जीवनभर रहने की इच्छा जाहिर की. जिसके बाद पति ने खुद दोनों की गांव के एक मंदिर में शादी करा दी. इस दौरान गांव वालों की भीड़ भी वहां मौजूद रही. शादी के बाद जब बच्चों से उनकी इच्छा पूछी गई, तो तीनों बच्चों ने अपनी मां के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया. बच्चों का कहना था कि वे अपने पिता के पास ही रहेंगे, जिसके बाद उन्हें पिता को सौंप दिया गया.
बताया जा रहा है कि कटवा रसलपुर गांव की रहने वाली एक शादीशुदा महिला का गांव के ही एक युवक के साथ काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. महिला के तीन बच्चे हैं, जिनमें एक की उम्र लगभग 14 साल और दूसरे की 11 साल है. महिला का पति टोटो टालक है. प्रेम के साथ पकड़ाने के बाद पति ने महिला को अपने साथ रखने से इनकार कर दिया. दोनों को महिला के पति और ग्रामीणों ने कुछ गलत करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिसके बाद गांव में काफी तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई थी. मामले को बढ़ता देख स्थानीय मुखिया रंजीत और सरपंच ने पहल की और इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी.