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छात्रों ने नमक मांगा तो दे दिया सर्फ, हालत बिगड़ी तो अस्पताल में भर्ती कराया, डॉक्टरों ने बच्चों को सुरक्षित बताया

नालंदा में मिड-डे मील के दौरान सब्जी में नमक कम होने पर बच्चों को सर्फ दे दिया गया. इसके बाद छात्राओं के पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत शुरू हो गई. बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहीं, डॉक्टरों ने बच्चों को सुरक्षित बताया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 19, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 01:44 PM IST
छात्रों ने नमक मांगा तो दे दिया सर्फ, हालत बिगड़ी तो अस्पताल में भर्ती कराया, डॉक्टरों ने बच्चों को सुरक्षित बताया
Image Credit: छात्रों ने नमक मांगा तो दे दिया सर्फ, हालत बिगड़ी तो अस्पताल में भर्ती कराया (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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