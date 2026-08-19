/छात्रों ने नमक मांगा तो दे दिया सर्फ, हालत बिगड़ी तो अस्पताल में भर्ती कराया, डॉक्टरों ने बच्चों को सुरक्षित बताया

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नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र के परासी मिड्ल स्कूल में मिड-डे मील का खाना खाने के बाद करीब दो दर्जन से अधिक छात्रों की तबीयत बिगड़ गई. आरोप है कि छात्राओं को नमक के बदले सर्फ दे दिया गया था. हालत बिगड़ने पर आनन-फानन सभी छात्राओं को इलाज के लिए बिहारशरीफ स्थित मॉडल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है. घटना के बाद छात्राओं के परिजनों में पैनिक की स्थिति है और अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला.
बताया जा रहा है कि स्कूल में मिड-डे मील का भोजन दूसरे स्कूल से बनकर आया था. भोजन में सोयाबीन की सब्जी भी शामिल थी. एक टीचर ने बताया, सब्जी में नमक कम होने पर कुछ छात्राओं ने नमक मांगा, लेकिन उन्हें सर्फ दे दिया गया. इसके बाद छात्राओं के पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत शुरू हो गई. स्कूल प्रबंधन और परिजनों ने बच्चों को इलाज के लिए बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल पहुंचाया.
सिविल सर्जन डॉ. जय प्रकाश सिंह ने बताया कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं और उनका इलाज किया जा रहा है. फिलहाल डॉक्टरों की टीम बच्चों की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है. घटना के बाद मिड-डे मील की गुणवत्ता और स्कूल में भोजन परोसे जाने की व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.
दूसरी ओर, इस बारे में मध्याह्न भोजन योजना कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, स्कूल में स्वयंसेवी संस्था ‘एकता शक्ति फाउंडेशन’ (रामघाट, नगरनौसा) के सेंट्रलाइज्ड किचन से 132 बच्चों के लिए खाना आया था. तय नियमों के अनुसार, बच्चों को खाना परोसने से पहले दो रसोइयों और दो शिक्षकों ने भोजन चखा था. इसके बाद दोपहर 12:30 बजे सभी 132 बच्चों को भोजन कराया गया.
प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि भोजन करने के कुछ समय बाद 34 बच्चों (17 छात्र और 17 छात्राएं) ने स्वास्थ्य संबंधी परेशानी की शिकायत की, जिसके बाद दोपहर सवा दो बजे उन्हें अस्पताल लाया गया. डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि सभी बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी बीमारी का कोई प्रतिकूल असर नहीं पाया गया है.
जानकारी के अनुसार, स्वयंसेवी संस्था, एकता शक्ति फाउण्डेशन, रामघाट, नगरनौसा के केन्द्रीयकृत रसोईघर के द्वारा चंडी प्रखंड के 123, नगरनौसा के 76 एवं नूरसराय के 07 विद्यालयों यानी कि 206 विद्यालयों में लगभग 23000 बच्चों को प्रतिदिन मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है.
रिपोर्ट: ऋषिकेश कुमार