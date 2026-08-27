/नालंदा में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, 24 तरह के हथियार बनाने के सामान बरामद, आरोपी फरार

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Nalanda News: नालंदा के करायपरसुराय थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार निर्माण के बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अगार गांव में छापेमारी कर हथियार निर्माण में इस्तेमाल होने वाले भारी मात्रा में सामान और उपकरण बरामद किए हैं. हालांकि, पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही प्राथमिकी अभियुक्त रंजीत बिंद मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.
दरअसल, बुधवार की मध्य रात्रि करायपरसुराय थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि अगार गांव निवासी रंजीत बिंद अपने घर से अवैध हथियार का निर्माण और कारोबार कर रहा है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष ने पुलिस टीम के साथ रंजीत बिंद के घर की घेराबंदी कर छापेमारी की. तलाशी के दौरान पुलिस को मिट्टी और बालू में छिपाकर रखा हथियार निर्माण में इस्तेमाल होने वाला सामान और कई उपकरण मिले.
पुलिस ने मौके से हथियार निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कुल 24 प्रकार के सामान और औजार के साथ अर्धनिर्मित हथियार भी बरामद किए हैं. बरामदगी के आधार पर करायपरसुराय थाना में शस्त्र अधिनियम के तहत रंजीत बिंद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. हालांकि, छापेमारी के दौरान आरोपी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार होने में सफल रहा. उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.
प्रेस वार्ता के दौरान डीएसपी रंजन कुमार ने बताया कि छापेमारी में हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 24 प्रकार के सामान और औजार तथा अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए गए हैं. पुलिस अवैध हथियार निर्माण और कारोबार से जुड़े पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है. फरार आरोपी की गिरफ्तारी के साथ-साथ इस कारोबार में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है. पुलिस को आशंका है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक भी जल्द पहुंच बनाई जा सकती है.
रिपोर्ट: ऋषिकेश कुमार