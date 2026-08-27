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नालंदा में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, 24 तरह के हथियार बनाने के सामान बरामद, आरोपी फरार

Nalanda News: नालंदा के करायपरसुराय थाना क्षेत्र के अगार गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है. पुलिस ने मौके से हथियार निर्माण में इस्तेमाल होने वाले 24 प्रकार के सामान और औजार के साथ अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए हैं.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 27, 2026, 06:40 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 06:40 PM IST
नालंदा में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, 24 तरह के हथियार बनाने के सामान बरामद, आरोपी फरार
Image Credit: नालंदा में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, 24 तरह के हथियार बनाने के सामान बरामद

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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