/नालंदा में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, 24 तरह के हथियार बनाने के सामान बरामद, आरोपी फरार

Nalanda News: नालंदा के करायपरसुराय थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार निर्माण के बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अगार गांव में छापेमारी कर हथियार निर्माण में इस्तेमाल होने वाले भारी मात्रा में सामान और उपकरण बरामद किए हैं. हालांकि, पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही प्राथमिकी अभियुक्त रंजीत बिंद मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.