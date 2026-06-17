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Nalanda Mob Lynching: राजगीर में 2 युवकों की पीट-पीटकर हत्या, रूह कपाने वाला वीडियो वायरल

Mob Lynching: नालंदा के राजगीर में मॉब लांचिंग का लाइव वीडियो आया सामने आया है. चोरी के आरोप में दो युवकों की पीट-पीटकर हत्या हुई थी. भीड़ में शामिल साधु भी पीटते दिखे. राजगीर थाना क्षेत्र के झुनकईयां बाबा मंदिर के पास की घटना.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 17, 2026, 08:16 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:16 PM IST
Nalanda Mob Lynching: राजगीर में 2 युवकों की पीट-पीटकर हत्या, रूह कपाने वाला वीडियो वायरल
Image Credit: राजगीर में 2 युवकों की पीट-पीटकर हत्या

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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