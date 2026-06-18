/नालंदा में बवाल: नगरनौसा में डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर उग्र हुआ प्रदर्शन, पुलिस पर हुई पथराव में कई जवान घायल

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Nalanda News: बिहार के नालंदा जिले के नगरनौसा में डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन गुरुवार को हिंसक हो गया. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. वहीं, कुछ सरकारी वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है.
नगरनौसा थाना क्षेत्र में डिग्री कॉलेज की स्थापना की मांग को लेकर छात्र और स्थानीय लोग सड़क पर उतरे थे. प्रदर्शन के दौरान अचानक माहौल बिगड़ गया और कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया. पथराव में कई पुलिस जवान घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है. उपद्रवियों ने कुछ वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया.
स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पहले से पुलिस बल तैनात था और ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही थी. बावजूद इसके प्रदर्शन उग्र हो गया. सूचना मिलते ही हिलसा के ASP शैलजा कुमारी और SDM अमित कुमार पटेल मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया.
प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए करीब एक दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है. पुलिस उपद्रवियों की पहचान कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है. घटना के बाद नगरनौसा बाजार, चौक-चौराहों और प्रमुख सड़कों पर फ्लैग मार्च भी किया गया. फिलहाल यातायात व्यवस्था बहाल कर दी गई है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है. इस मामले में अब तक 10 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पूरे इलाके को फिलहाल छावनी में तब्दील कर दिया गया है.
रिपोर्ट: ऋषिकेश कुमार