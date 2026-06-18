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नालंदा में बवाल: नगरनौसा में डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर उग्र हुआ प्रदर्शन, पुलिस पर हुई पथराव में कई जवान घायल

Nalanda News: नालंदा के नगरनौसा में डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन हिंसक हो गया. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर कई जवानों को घायल कर दिया, जबकि सरकारी वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 18, 2026, 01:24 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 01:24 PM IST
नालंदा में बवाल: नगरनौसा में डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर उग्र हुआ प्रदर्शन, पुलिस पर हुई पथराव में कई जवान घायल
Image Credit: नालंदा में बवाल: नगरनौसा में डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर उग्र हुआ प्रदर्शन, पुलिस पर हुई पथराव में कई जवान घायल

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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