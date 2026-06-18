/नालंदा में बवाल: नगरनौसा में डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर उग्र हुआ प्रदर्शन, पुलिस पर हुई पथराव में कई जवान घायल

प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए करीब एक दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है. पुलिस उपद्रवियों की पहचान कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है. घटना के बाद नगरनौसा बाजार, चौक-चौराहों और प्रमुख सड़कों पर फ्लैग मार्च भी किया गया. फिलहाल यातायात व्यवस्था बहाल कर दी गई है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है. इस मामले में अब तक 10 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पूरे इलाके को फिलहाल छावनी में तब्दील कर दिया गया है.