/नालंदा में ढाई महीने से बंद नल-जल योजना, 300 घरों की 1200 से अधिक आबादी परेशान, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

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Nalanda News: नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड की बराह पंचायत के टाडापर गांव के वार्ड संख्या एक में करीब ढाई महीने से हर घर नल-जल योजना बंद है. मोटर खराब होने के कारण करीब 300 घरों की 1200 से अधिक आबादी पेयजल संकट से जूझ रही है. भीषण गर्मी और उमस के बीच ग्रामीणों को दूर जाकर पानी लाना पड़ रहा है. नल-जल योजना का लाभ नहीं मिलने से लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है. ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या की शिकायत कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों से की गई, लेकिन समय पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.
ग्रामीणों के अनुसार, शिकायत के करीब एक महीने बाद मिस्त्री को गांव भेजा गया था. मिस्त्री ने पंप को बोरिंग से निकाल दिया, लेकिन इसके बाद काम आगे नहीं बढ़ाया गया. पंप निकालकर छोड़ दिए जाने के बाद से अब तक न तो नया मोटर लगाया गया और न ही बोरिंग की मरम्मत कर पानी की आपूर्ति शुरू की गई. इससे परेशान ग्रामीणों ने पंप हाउस पहुंचकर प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द पानी की आपूर्ति बहाल करने की मांग की.
ग्रामीणों का कहना है कि नल-जल योजना की देखरेख करने वाला कोई भी कर्मी नियमित रूप से गांव नहीं पहुंच रहा है. टाडापर गांव में नल-जल योजना के लिए फिलहाल केवल एक बोरिंग है. इसी बोरिंग से गांव के सभी घरों में पानी की आपूर्ति की जाती थी. मोटर खराब होने के बाद पूरी आबादी पानी के लिए एकमात्र चापाकल पर निर्भर हो गई है. ग्रामीणों ने जल्द से जल्द मोटर लगाकर योजना को चालू करने की मांग की है.
वहीं, पीएचईडी की जेई प्रिया कुमारी ने बताया कि पंप को बोरिंग से निकाल लिया गया है और इस संबंध में पटना मुख्यालय को पत्र भेजा गया है. उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के भीतर नल-जल योजना को चालू कराने का प्रयास किया जाएगा.
रिपोर्ट: ऋषिकेश कुमार