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नालंदा में ढाई महीने से बंद नल-जल योजना, 300 घरों की 1200 से अधिक आबादी परेशान, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

Nalanda News: नालंदा के हरनौत प्रखंड के टाडापर गांव में करीब ढाई महीने से नल-जल योजना बंद है. मोटर खराब होने के कारण 300 घरों की 1200 से अधिक आबादी पेयजल संकट से जूझ रही है. ग्रामीणों ने पंप हाउस पहुंचकर प्रदर्शन किया और जल्द पानी की आपूर्ति बहाल करने की मांग की.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 20, 2026, 07:08 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 07:08 AM IST
नालंदा में ढाई महीने से बंद नल-जल योजना, 300 घरों की 1200 से अधिक आबादी परेशान, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन
Image Credit: नालंदा में ढाई महीने से बंद नल-जल योजना, 300 घरों की 1200 से अधिक आबादी परेशान

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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