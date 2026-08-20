/नालंदा में ढाई महीने से बंद नल-जल योजना, 300 घरों की 1200 से अधिक आबादी परेशान, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

Nalanda News: नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड की बराह पंचायत के टाडापर गांव के वार्ड संख्या एक में करीब ढाई महीने से हर घर नल-जल योजना बंद है. मोटर खराब होने के कारण करीब 300 घरों की 1200 से अधिक आबादी पेयजल संकट से जूझ रही है. भीषण गर्मी और उमस के बीच ग्रामीणों को दूर जाकर पानी लाना पड़ रहा है. नल-जल योजना का लाभ नहीं मिलने से लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है. ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या की शिकायत कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों से की गई, लेकिन समय पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.