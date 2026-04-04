Nalanda News: 50 से ज्यादा दुकानों पर चला बुलडोजर, शीतला मंदिर हादसे के बाद प्रशासन का बड़ा एक्शन

Nalanda News: नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र स्थित मगड़ा गांव में 31 मार्च को शीतला मंदिर परिसर में हुई दर्दनाक घटना के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. इस हादसे में आठ लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल बना हुआ है. इसी कड़ी में आज नगर निगम ने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी. प्रशासन का मानना है कि अव्यवस्थित अतिक्रमण और भीड़भाड़ इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देते हैं, इसलिए सख्त कदम जरूरी हो गया था.

50-60 दुकानों पर चला बुलडोजर

स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान करीब 50 से 60 दुकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया. कई अस्थायी और स्थायी दुकानों को तोड़ा गया, जिससे दुकानदारों में नाराजगी देखी जा रही है. लोगों का कहना है कि उनकी रोजी-रोटी पर असर पड़ा है और उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था का आश्वासन भी नहीं मिला है.

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नगर निगम का बयान और कार्रवाई का दायरा

नगर निगम के उप आयुक्त शम्स रजा ने बताया कि यह कार्रवाई मंदिर परिसर से लेकर मुख्य सड़क तक फैले अतिक्रमण को हटाने के लिए की गई है. उन्होंने कहा कि पहले ही माइक से अनाउंसमेंट कर लोगों को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन आदेश का पालन नहीं होने पर मजबूरन बुलडोजर एक्शन लेना पड़ा. इस दौरान कई घरों के आगे बने हिस्सों को भी तोड़ा गया और कुछ लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया है.

इलाके में तनाव, लोगों में नाराजगी

कार्रवाई के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है. भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके. वहीं, प्रभावित लोगों में प्रशासन के इस कदम को लेकर नाराजगी है. हालांकि, प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई जनहित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

रिपोर्ट: ऋषिकेश