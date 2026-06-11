/Nalanda News: मजदूरी मांगना पड़ा भारी, ₹58 हजार बकाया भुगतान को लेकर विवाद, मारपीट में एक ही परिवार के 7 लोग घायल

हालांकि, दूसरे पक्ष ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है. पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि दीपक कुमार पर करीब 15 हजार रुपये बकाया होने का विवाद था, जिसके कारण दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ा. मामले को लेकर दोनों पक्षों ने सोहसराय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.