Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Nalanda  
  • /Nalanda News: मजदूरी मांगना पड़ा भारी, ₹58 हजार बकाया भुगतान को लेकर विवाद, मारपीट में एक ही परिवार के 7 लोग घायल

Nalanda News: मजदूरी मांगना पड़ा भारी, ₹58 हजार बकाया भुगतान को लेकर विवाद, मारपीट में एक ही परिवार के 7 लोग घायल

Nalanda News: नालंदा के सोहसराय थाना क्षेत्र में मजदूरी भुगतान को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. मंसूरनगर में हुई मारपीट में एक ही परिवार के सात लोग घायल हो गए. पीड़ित पक्ष ने वैशाली में तैनात एक कांस्टेबल पर हमला कराने का आरोप लगाया है, जबकि दूसरे पक्ष ने आरोपों को खारिज किया है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 11, 2026, 06:03 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:03 AM IST
Nalanda News: मजदूरी मांगना पड़ा भारी, ₹58 हजार बकाया भुगतान को लेकर विवाद, मारपीट में एक ही परिवार के 7 लोग घायल
Image Credit: Nalanda News: मजदूरी मांगना पड़ा भारी, ₹58 हजार बकाया भुगतान को लेकर विवाद, मारपीट में एक ही परिवार के 7 लोग घायल

About the Author

Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मजदूरी मांगना पड़ा भारी, ₹58 हजार बकाया भुगतान को लेकर विवाद, 7 लोग घायल
Nalanda News2 min ago
2
Jehanabad news10 min ago
3
Hostel6:16 PM IST
4
Samastipur News5:45 PM IST
5
Supaul News4:39 PM IST