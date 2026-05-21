Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3224957
Zee Bihar JharkhandBH Nalanda  

मिड डे मील बना जहर! गुरुवार को फिर 4 बीमार, चखने वाले मास्टर साहब भी अस्पताल में भर्ती

नगरनौसा प्रखंड के कैला मध्य विद्यालय में मिड डे मील खाने के बाद बच्चों के बीमार होने का मामला गंभीर हो गया है. पहले 50 बच्चे बीमार हुए थे और अब चार और बच्चों की तबीयत बिगड़ गई. डॉक्टरों ने फूड पॉइजनिंग की पुष्टि की है. दो छात्राएं अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज जारी है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 21, 2026, 06:04 PM IST

Trending Photos

कैला मध्य विद्यालय में फूड पॉइजनिंग से चार और बच्चों की हालत बिगड़ी
कैला मध्य विद्यालय में फूड पॉइजनिंग से चार और बच्चों की हालत बिगड़ी

बिहार के नगरनौसा प्रखंड के कैला मध्य विद्यालय से एक चिंताजनक खबर सामने आई है. यहां मिड डे मील खाने के बाद बच्चों के बीमार होने का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है. पहले करीब 50 बच्चे बीमार हुए थे, और अब गुरुवार को फिर से चार बच्चों की तबीयत अचानक खराब हो गई. इस घटना से पूरे इलाके में डर और चिंता का माहौल बन गया है.

गुरुवार को जिन चार बच्चों की तबीयत बिगड़ी, उनके परिजन उन्हें तुरंत इलाज के लिए बिहारशरीफ मॉडल अस्पताल लेकर पहुंचे. इनमें से दो छात्राओं की हालत ज्यादा खराब थी, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा. बाकी बच्चों का इलाज डॉक्टरों की निगरानी में किया जा रहा है. डॉक्टर लगातार बच्चों की हालत पर नजर बनाए हुए हैं.

अस्पताल के डॉक्टरों ने जांच के बाद साफ कहा है कि बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं. यानी खाने में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई. परिजनों का भी यही कहना है कि स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद ही बच्चों को उल्टी, पेट दर्द और कमजोरी जैसी दिक्कतें शुरू हुईं.

Add Zee News as a Preferred Source

इस घटना में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है. स्कूल में खाना चखने वाले शिक्षक भी बीमार पड़ गए हैं. इससे साफ संकेत मिलता है कि खाने में ही कोई समस्या थी. यही वजह है कि परिजन इस मामले को गंभीरता से लेने की मांग कर रहे हैं.

कुछ लोग इस घटना को गर्मी और लू से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन बच्चों के परिजनों ने इस बात को पूरी तरह गलत बताया है. उनका कहना है कि अगर लू लगती, तो सिर्फ वही बच्चे बीमार होते जो धूप में थे, लेकिन यहां सभी बच्चे खाना खाने के बाद बीमार हुए हैं.

ये भी पढ़ें- देशभर में चमकी बिहार की तेलकप पंचायत, जीता 'नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत पुरस्कार'

घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है. अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर खाने में ऐसी क्या गड़बड़ी हुई जिससे इतने बच्चे बीमार हो गए. वहीं अभिभावकों में इस घटना को लेकर गुस्सा भी है और वे दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

TAGS

Nalanda News

Trending news

Nalanda News
Nalanda News: मिड डे मील से बच्चे बीमार, चखने वाले मास्टर साहब भी अस्पताल में भर्ती
Sudha Dairy
अमूल के बाद अब सुधा ने भी ग्राहकों को दिया झटका, बिहार में 2 रुपये बढ़े दूध के दाम
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍Bihar Weather
कहीं भीषण लू तो कहीं आंधी-तूफान का अलर्ट, पटना मौसम विभाग ने जारी की बड़ी चेतावनी
hazaribagh news
Hazaribagh News: बिजली कनेक्शन काटने के नाम पर मांगी घूस, लाइनमैन रंगे हाथ गिरफ्तार
Jharkhand Weather
हीटवेव से बेहाल झारखंड में आज होगी बारिश, इन 20 जिलों में आंधी-ठनका का येलो अ
Jharkhand Weather
हीटवेव से बेहाल झारखंड में आज होगी बारिश, इन 20 जिलों में आंधी-ठनका का येलो अ
Begusarai News
बेगूसराय में बदमाशों ने घर में घुसकर किया हमला, रॉड से पीटकर 4 लोगों को किया घायल
Jharkhand SIR
झारखंड में शुरू हुई SIR, 30 जून से 29 जुलाई तक वोटरों को करना होगा ये जरूरी काम
Jharkhand SIR
झारखंड में शुरू हुई SIR, 30 जून से 29 जुलाई तक वोटरों को करना होगा ये जरूरी काम
jehanabad Weather
जहानाबाद में कुदरत का कहर, 41°C के पार पहुंचा पारा, आसमान से बरस रही आग