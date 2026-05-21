मिड डे मील बना जहर! गुरुवार को फिर 4 बीमार, चखने वाले मास्टर साहब भी अस्पताल में भर्ती

बिहार के नगरनौसा प्रखंड के कैला मध्य विद्यालय से एक चिंताजनक खबर सामने आई है. यहां मिड डे मील खाने के बाद बच्चों के बीमार होने का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है. पहले करीब 50 बच्चे बीमार हुए थे, और अब गुरुवार को फिर से चार बच्चों की तबीयत अचानक खराब हो गई. इस घटना से पूरे इलाके में डर और चिंता का माहौल बन गया है.

गुरुवार को जिन चार बच्चों की तबीयत बिगड़ी, उनके परिजन उन्हें तुरंत इलाज के लिए बिहारशरीफ मॉडल अस्पताल लेकर पहुंचे. इनमें से दो छात्राओं की हालत ज्यादा खराब थी, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा. बाकी बच्चों का इलाज डॉक्टरों की निगरानी में किया जा रहा है. डॉक्टर लगातार बच्चों की हालत पर नजर बनाए हुए हैं.

अस्पताल के डॉक्टरों ने जांच के बाद साफ कहा है कि बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं. यानी खाने में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई. परिजनों का भी यही कहना है कि स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद ही बच्चों को उल्टी, पेट दर्द और कमजोरी जैसी दिक्कतें शुरू हुईं.

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इस घटना में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है. स्कूल में खाना चखने वाले शिक्षक भी बीमार पड़ गए हैं. इससे साफ संकेत मिलता है कि खाने में ही कोई समस्या थी. यही वजह है कि परिजन इस मामले को गंभीरता से लेने की मांग कर रहे हैं.

कुछ लोग इस घटना को गर्मी और लू से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन बच्चों के परिजनों ने इस बात को पूरी तरह गलत बताया है. उनका कहना है कि अगर लू लगती, तो सिर्फ वही बच्चे बीमार होते जो धूप में थे, लेकिन यहां सभी बच्चे खाना खाने के बाद बीमार हुए हैं.

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घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है. अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर खाने में ऐसी क्या गड़बड़ी हुई जिससे इतने बच्चे बीमार हो गए. वहीं अभिभावकों में इस घटना को लेकर गुस्सा भी है और वे दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.