Nalanda News: बाढ़ में दिल दहला देने वाली वारदात, नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर सड़क पर छोड़ा

बिहार के बाढ़ क्षेत्र में सोमवार रात एक नाबालिग लड़की को खजुरार गांव का सिकेश कुमार बहला-फुसलाकर स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठाकर नालंदा ले गया और वहां उसके साथ बलात्कार किया. इसके बाद लड़की को सड़क पर लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो गया. पुलिस को सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई हुई और सिर्फ दो घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर स्कॉर्पियो जब्त कर ली गई.
Trending Photos
बिहार के नालंदा जिले के बाढ़ अनुमंडल अंतर्गत भदौर थाना क्षेत्र में सोमवार रात एक बेहद गंभीर और शर्मनाक वारदात हुई. एक नाबालिग लड़की को खजुरार गांव का रहने वाला सिकेश कुमार बहला-फुसलाकर अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठा लिया. उसने लड़की को पहले मीठी-मीठी बातें करके भरोसा दिलाया और फिर जबरन गाड़ी में बिठाकर नालंदा की तरफ ले गया. रात के अंधेरे में उसने लड़की की अस्मत पर हमला किया.
नालंदा पहुंचकर आरोपी ने सुनसान जगह पर लड़की के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए. दुष्कर्म करने के बाद उसने लड़की को वहीं सड़क किनारे लावारिस हालत में छोड़ दिया और फरार हो गया. डरी-सहमी लड़की किसी तरह आदमपुर पुल के पास पहुंची, जहां वह रोते-बिलखते इधर-उधर भटक रही थी. उसकी हालत देखकर आसपास के लोगों को शक हुआ और उन्होंने तुरंत भदौर थाना पुलिस को सूचना दी.
सूचना मिलते ही भदौर थाना की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने लड़की को सुरक्षित अपने संरक्षण में लिया और उससे पूरी घटना की जानकारी ली. पीड़िता ने जो कुछ बताया, उससे पुलिस हरकत में आ गई. तुरंत छापेमारी शुरू हुई और सिर्फ दो घंटे के अंदर ही आरोपी सिकेश कुमार को दबोच लिया गया. पुलिस ने दुष्कर्म में इस्तेमाल हुई स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त कर लिया.
पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया. जांच में लड़की के कपड़ों पर कुछ ऐसे निशान मिले जिनसे दुष्कर्म की पुष्टि हो गई. इसके बाद पीड़िता और आरोपी दोनों को रात करीब आठ बजे बाढ़ अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया जहां मेडिकल जांच हुई. भदौर थाने में तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
बाढ़ के एसडीपीओ-2 आयुष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस तरह की जघन्य घटना को पुलिस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी. पीड़िता को पूरा न्याय दिलाया जाएगा और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा.
इनपुट- चंदन राय