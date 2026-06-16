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Nalanda News: प्रेम प्रसंग में युवक की बेरहमी से हत्या, शरीर पर मिले गहरे जख्म, 4 आरोपी गिरफ्तार

Nalanda News: नालंदा के सरमेरा थाना क्षेत्र स्थित बड़ी घरयरी गांव में एक युवक की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई। मृतक के शव पर चाकू से वार, कान काटे जाने और मारपीट के निशान मिले हैं.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 16, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 01:09 PM IST
Nalanda News: प्रेम प्रसंग में युवक की बेरहमी से हत्या, शरीर पर मिले गहरे जख्म, 4 आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: Nalanda News: प्रेम प्रसंग में युवक की बेरहमी से हत्या, शरीर पर मिले गहरे जख्म, 4 आरोपी गिरफ्तार

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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