/Nalanda News: प्रेम प्रसंग में युवक की बेरहमी से हत्या, शरीर पर मिले गहरे जख्म, 4 आरोपी गिरफ्तार

Nalanda News: बिहार के नालंदा जिले के सरमेरा थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. बड़ी घरयरी गांव के खंधा से एक युवक का शव बरामद होने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक के शरीर पर कई गहरे जख्म मिले हैं, जो उसके साथ हुई बेरहमी की कहानी बयां कर रहे हैं. परिजनों ने प्रेम प्रसंग को लेकर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच में जुट गई है.